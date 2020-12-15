27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Названы главные цвета 2021 года

12:12 15 декабря 2020
Желтый и серый

Институт Pantone, общепризнанный мировой авторитет в области цвета, назвал оттенки, которые будут самыми модными и актуальными в наступающем 2021-м году.

На этот раз главенствующим станет не один, а сразу два цвета. Ориентирами и источниками вдохновения для дизайнеров одежды, интерьеров и мебели, производителей косметики, графических дизайнеров, и прочих творческих работников должны стать «освещающий желтый» (сверкающий живостью и согревающий солнечной энергией) и «абсолютно серый» (символизирующий твердость и надежность).

Главным цветом 2020 года был определен «классический синий».


747

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Петр Порошенко

Порошенко подловили в самолете и задали неудобный вопрос

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер