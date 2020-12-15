Придворный флорист королевы Елизаветы показал, как сделать рождественский венок – видео
На официальной странице британской королевской семьи в Twitter было опубликовано видео мастер-класса, который дает придворный флорист королевы Елизаветы II. В нем показано, как сделать традиционный рождественский венок.
Для этого понадобится медное кольцо-основа, ножницы, проволока, мох, веточки сосны, падуба, плюща, различные дополнительные украшения, веревочка для подвешивания.
Предлагается сделать восемь «колбасок» из мха и примотать их проволокой к основе. Украсить веточками, добавить еще всяких украшений, соорудить петлю для подвешивания.
The Royal Household florists are pleased to share their method for creating a traditional Christmas wreath. Youll need…— The Royal Family (@RoyalFamily) December 14, 2020
A copper wreath ring | Moss | Scissors | Reel wire | Long, thick, green florist wires | Foliage (pine, holly, ivy)| Decorations | String for hanging pic.twitter.com/jRIfnHBkGA
Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга.
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