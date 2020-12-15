27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Придворный флорист королевы Елизаветы показал, как сделать рождественский венок – видео

14:54 15 декабря 2020
Рождественский венок

На официальной странице британской королевской семьи в Twitter было опубликовано видео мастер-класса, который дает придворный флорист королевы Елизаветы II. В нем показано, как сделать традиционный рождественский венок.

Для этого понадобится медное кольцо-основа, ножницы, проволока, мох, веточки сосны, падуба, плюща, различные дополнительные украшения, веревочка для подвешивания.

Предлагается сделать восемь «колбасок» из мха и примотать их проволокой к основе. Украсить веточками, добавить еще всяких украшений, соорудить петлю для подвешивания.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», королева Елизавета II поделилась в сети видеорецептом рождественского пудинга.

545

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Петр Порошенко

Порошенко подловили в самолете и задали неудобный вопрос

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер