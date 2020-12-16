Княгиня Монако удивила, обрив голову в стиле панк

Супруга правящего князя Монако Альбера II удивила новым имиджем. 42-летняя княгиня Шарлин, известная своей элегантностью, неожиданно коротко постриглась и частично обрила голову в стиле панк. Теперь она совершенно неузнаваема. Ранее княгиня чаще всего ранее носила стрижку боб длиной до подбородка, которая была ее своеобразной визитной карточкой.

Как пишет издание Daily Mail, Шарлин показалась в смелом образе на церемонии во дворце Монако на детском рождественском празднике. Княгиню сопровождали ее двойняшки — принц Жак и принцесса Габриэлла, которым исполнилось шесть лет 10 декабря. .

Бывшая чемпионка ЮАР по плаванию и участница Олимпийских игр Шарлин Уиттстток вышла замуж за князя Монако в 2011 году.

Princess goes punk! Charlene of Monaco is unrecognisable as she debuts a VERY bold half-shaved hairstyle https://t.co/dFaartvqQS — Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2020

Фото Twitter/ Instagram

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