Княгиня Монако удивила, обрив голову в стиле панк
Супруга правящего князя Монако Альбера II удивила новым имиджем. 42-летняя княгиня Шарлин, известная своей элегантностью, неожиданно коротко постриглась и частично обрила голову в стиле панк. Теперь она совершенно неузнаваема. Ранее княгиня чаще всего ранее носила стрижку боб длиной до подбородка, которая была ее своеобразной визитной карточкой.
Как пишет издание Daily Mail, Шарлин показалась в смелом образе на церемонии во дворце Монако на детском рождественском празднике. Княгиню сопровождали ее двойняшки — принц Жак и принцесса Габриэлла, которым исполнилось шесть лет 10 декабря. .
Бывшая чемпионка ЮАР по плаванию и участница Олимпийских игр Шарлин Уиттстток вышла замуж за князя Монако в 2011 году.
Princess goes punk! Charlene of Monaco is unrecognisable as she debuts a VERY bold half-shaved hairstyle https://t.co/dFaartvqQS— Daily Mail Online (@MailOnline) December 16, 2020
Фото Twitter/ Instagram1205
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