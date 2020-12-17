Незрячий дизайнер Сергей Ермаков: «Когда жизнь наладится, будет всплеск роскоши, сложных фасонов, высоченных каблуков»

2020 год оказался непростым для всего человечества. Пандемия внезапно вторглась в нашу жизнь и нарушила привычный порядок вещей. И никто не может сказать, каким будет год 2021-й. Но, конечно, хочется верить в то, что он станет годом хороших новостей. «ФАКТЫ» продолжают проект «Мир после пандемии» — серию интервью с известными людьми и лидерами отраслей о новых реалиях жизни. Сегодня наш собеседник — незрячий дизайнер Сергей Ермаков. По его словам, зрения у него осталось меньше, чем пять процентов. Его хватает лишь, чтобы различать силуэты и цвета, но это не мешает Сергею создавать наряды невиданной красоты. Среди ценителей его творчества Мадонна, Ирина Билык, Ольга Сумская, Камалия и другие известные личности. Не мог сдержать своего восторга, увидев работы Сергея Ермакова, и легендарный французский дизайнер Жан-Поль Готье.

«Раньше заказы к Новому году начинали делать еще в августе»

— Сергей, в одном из своих постов в Facebook вы написали: «У каждого платья, как и у человека, своя жизнь. Некоторые ходят в офис, другие блистают на балах и разных праздниках…» Скажите, в связи с пандемией накануне Нового года заказов у дизайнеров меньше, чем в прежние времена?

— С прошлым нельзя даже сравнивать. Нынешние праздники по-настоящему домашние, так как собираться компаниями в связи с коронавирусной ситуацией рискованно. Никаких карнавалов, театрализованных постановок, для которых требуются особые наряды. Раньше заказы начинали делать еще в августе, как только определялись с тематикой новогодней вечеринки. Для ее организации состоятельные люди приглашали режиссера-постановщика. Ведь вечеринка — это не только наряды и оформление интерьера. Так тщательно готовились не только к Новому году. Это могли быть свадьба, юбилей свадьбы, день рождения…

Певица Камалия дружит с Сергеем Ермаковым много лет и с удовольствием носит созданные им платья. Фото из альбома Сергея ЕРМАКОВА

Одно время, лет десять назад, были очень модны «белые вечеринки». На них буквально все помешались. Как-то я создавал платья для такой вечеринки, которая проходила в яхт-клубе в Одессе. Все было выдержано в белом цвете: столы, сцена, наряды… На вечеринке присутствовало больше двухсот человек. Вела ее известная телеведущая, выступали знаменитые артисты.

— Какой же был повод?

— Серебряная свадьба. Начиналась вечеринка с того, что муж въехал в зал на белой лошади в белом фраке и цилиндре. Он пел: «Женюсь, женюсь. Какие могут быть сомненья!» И за ним шли подружки жены в белых платьях и дети. Дочерям юбиляров я пошил тоже белые платья, а жена была в алом, как цветок. Это было очень эффектно. Чистый Голливуд!

— Можно представить. А какие темы вечеринок были особенно популярны на Новый год?

— Очень разные. Когда на экраны вышел фильм «Великий Гэтсби», многие делали вечеринки в «стиле Гэтсби». Это мода начала прошлого века. Очень красивая! Я создавал вечерние новогодние платья для двух таких вечеринок. Популярны были и вечеринки по сказкам. Например, по произведению Киплинга «Маугли».

Как-то был «ягодный» Новый год. Для хозяйки вечера я сделал роскошный фрак цвета черники и юбку в оттенках крыжовника. Наряд декорировался «ягодами» смородины и малины. Гостьи были в платьях цветов клубники, голубики…

«Когда происходят мировые катастрофы, мода всегда становится проще»

— Есть мнение, что после пандемии снова настанет время гламура. Мол, люди соскучатся по празднику жизни. А как вы считаете?

— Из-за пандемии и мирового кризиса мода очень пострадала. Все упростилось, стало экономичнее, люди перестали уделять такое огромное внимание одежде, как раньше. Но это и неудивительно. История свидетельствует: когда происходят какие-то мировые катастрофы, мода всегда становится проще. Но спустя время, когда жизнь наладится, будет всплеск роскоши, сложных фасонов, высоченных каблуков. Я, конечно, не Нострадамус, но поскольку изучал историю моды, могу сделать такие выводы. Все меняется, потому что человек пресыщается.

Платья от Сергея Ермакова — настоящее произведение искусства. Фото из альбома Сергея ЕРМАКОВА

— За модой не угонишься…

— Смешно гнаться. Нужно выбирать то, что нравится и подходит. Если, к примеру, вам идет красная помада, не стоит от нее отказываться, даже если в модном издании вы прочитали, что сейчас в моде помады в оттенках бежевого. Я вам расскажу историю, которую обожаю. Ее поведала в интервью жена одного известного дипломата. Как-то их с мужем пригласила на прием парижская аристократка. Супруга дипломата, очень образованная женщина, владеющими несколькими языками, для поддержания разговора ее спросила: «Мадам, что нынче носят в Париже?» На что аристократка ответила: «Моя горничная одевается то в красное, то в зеленое, то в короткое, то в длинное, а я заказала 15 лет назад у Диора серое платье — его и ношу». Есть вещи, которые никогда не выйдут из моды…

— Как вы думаете, маски канут в Лету вместе с пандемией или останутся в нашем гардеробе в качестве аксессуара?

— Настрадавшись от коронавируса, люди, как мне кажется, не захотят их носить просто так.

«Не заморачивайтесь на тему моды — сейчас надо больше беспокоиться о здоровье»

— Жизнь, по вашему мнению, изменится?

— В любом случае. Она постоянно меняется. Порою — до неузнаваемости. В начале 50−60-х годов прошлого века пресса не допускалась на показы от кутюр. И когда кто-то на показе хотел зарисовать модель одежды, тут же изгонялся, потому что полгода новые коллекции были засекречены и вещи из них продавались ограниченному кругу клиентов. Лишь спустя время журналы мод выходили с фото этих моделей одежды. А сейчас — чем больше прессы на показе, тем лучше. Модную индустрию даже уже не столько интересуют телеканалы, сколько интернет-блогеры. Как видите, мир моды радикально поменялся. Копию любого платья с церемонии вручения «Оскара», которое пошито вручную и стоит десятки тысяч долларов, через неделю можно купить в супермаркете за несколько десятков долларов. Причем в любом размере. Все стало иначе. Ив Сен-Лоран сказал: «Во времена Диора все девочки хотели быть похожи на своих матерей, а сейчас матери стремятся походить на своих дочерей». И это правда. Для современной моды важны молодость, красивые волосы, хорошая фигура — все, что достигается здоровым образом жизни.

Дизайнер Сергей Ермаков. Фото Сергея ТУШИНСКОГО

— Как вы считаете, что должно понять человечество и каждый из нас в результате пандемии?

— Жизнь — такая хрупкая штука, что может оборваться в любую секунду, независимо от того, звезда ты, миллиардер или нищий. Об этом нужно всегда помнить. Изменит ли людей нынешняя ситуация с коронавирусом? Прогнозировать трудно. Быть может, кто-то придет к Богу, кто-то станет добрее…

Сергей Ермаков и актриса Ольга Сумская — ценительница его творчества. Фото Сергея ТУШИНСКОГО

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— В первую очередь, не заболеть коронавирусом. И, конечно, прекрасных праздников! Будьте счастливы, верьте в чудеса! И не заморачивайтесь на тему моды — сейчас надо больше беспокоиться о здоровье.

Фото в заголовке Сергея ТУШИНСКОГО

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