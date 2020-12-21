Праздничный образ должен быть эффектным и запоминающимся, — визажист Татьяна Бойко

Новый год уже не за горами, и каждая из нас в этот вечер хочет быть неотразимой. Праздничный макияж, как и наряд, нужно продумать заранее. О том, как сделать новогодний макияж в домашних условиях, с «ФАКТАМИ» поделилась известный визажист, которой доверяют свои лица многие знаменитые модницы, Татьяна Бойко. К слову, Татьяна делала макияж Ингрид и Патрисии Каас.

— Татьяна, перед праздником всегда не хватает времени. Как быстро превратить дневной макияж в вечерний?

— Натуральный макияж в стиле «нюд» можно сделать праздничным, добавив хайлайтеры на области над бровями и под бровями тонкой линией, чуть выше скуловой кости, над губой в центре и под губой в ямке, по центру переносицы тонкой линией. При этом хочу предостеречь, что перламутр способен подчеркнуть «нежелательный» рельеф (ямки, горбинки) и создать дополнительный объем. Если строение лица в этом не нуждается, применять перламутр не стоит.

— Как добиться безупречного тона лица?

— Безупречный тон ассоциируется со свежестью, здоровьем, молодостью. Главными для создания идеального тона лица и стойкого результата являются 5 средств: тональный крем (тон в тон или чуть светлее), корректор (светлый и темный), пудра (светлая и темная). В зависимости от индивидуальных особенностей и состояния кожи в данный момент количество средств может быть уменьшено. Для того чтобы увеличить какую-либо зону на лице, необходимо применить светлый, теплый цвет, перламутровую текстуру. Чем светлее тон, тем быстрее он справится с задачей. Чем теплее, тем эффектней будет результат (к примеру, айвори). Не используйте белый, так как он холодный и может проявлять голубой оттенок, что создаст противоположный эффект.

Чем более глянцевый или перламутровый тон, тем больше он создаст светоотражающую поверхность и, соответственно, придаст больший объем. Для того чтобы уменьшить какую-либо зону на лице, необходимо применить темный холодный цвет, матовую текстуру.

Безупречный тон лица, по словам визажиста, ассоциируется со свежестью, здоровьем, молодостью (фото из альбома Татьяны Бойко)

— Как сделать макияж более ярким?

— Классические Smoky Eyes можно сделать ярче, добавив по центру века золотой оттенок или переливающийся любимого цвета. Также это может быть цвет из палитры вашего наряда. Но и здесь нужна осторожность. Чем светлее выбранный цвет и чем мельче сияющие частицы, тем больше вероятность подчеркнуть нежелательную асимметрию. Очень важно, чтобы ваш макияж был безупречен, а формы и пропорции не искажены и грамотно смоделированы. При этом праздничный образ должен быть эффектным и запоминающимся.

— А как оформить глаза в натуральной цветовой гамме, чтобы они стали выразительнее? Многие хотят, чтобы макияж был столь легким, будто его нет вовсе.

— Для этого необходимо иметь тени коричневых цветов — от самого светлого до темного. Палитра из 3−4 оттенков позволит создавать макияж глаз быстро, легко, без пятен и клякс.

— Какими должны быть стильные брови?

— Главный акцент и основной тренд как прошлого, так и предстоящего сезона — широкие густые брови. Брови должны быть ухоженными, скорректированными, уложенными и, при необходимости, окрашенными. Желательно создать имитацию «волосков», а не «дымки».

В тренде широкие густые брови (фото из альбома Татьяны Бойко)

— А как придать красоту ресницам?

— Ресничный контур в макияже глаз — самый главный эффект, он придает им выразительность, ну, а правильно выполненный — моделирует форму. Длинные пушистые ресницы будут в тренде всегда! Наращенные или прокрашенные тушью — в зависимости от индивидуальных предпочтений. Мне, к примеру, нравятся густо прокрашенные тушью ресницы больше, чем наращенные.

— Маска скрыла губы, и мы все меньше пользуемся помадой.

— Действительно, помада ушла на второй план, но в следующем сезоне она просто сменит свою текстуру. В моде практичность, комфорт и удобство, но и яркость, а также безупречность образа никто не отменял.

— Что же это будет за текстура?

— В моду войдут стойкие, сухие, но эластичные текстуры помад, которые долго держатся на губах и не смазываются под маской, которая уже давно является главным атрибутом человечества.

— Как быстро привести лицо в тонус после праздничной вечеринки, которая затянулась до утра?

— Для устранения следов «недосыпа» следует качественно очистить кожу, протонизировать, используя лед, и применить полноценный уход за лицом, желательно с использованием целенаправленных средств быстрого действия — маски, сыворотки. Дайте средствам поработать какое-то время (идеально хотя бы 60 минут). Следующий этап, который скроет изъяны и окончательно приведет лицо в тонус, — это грамотный макияж. Я умышленно ставлю акцент на слово «грамотный». Именно он поможет скрыть все рельефы от отечности, статичные и мимические морщины, которые не успели разровняться из-за отсутствия сна и отдыха, минимизирует эффект усталости.

Татьяна Бойко: «Будьте всегда красивы и счастливы!» (фото из альбома Татьяны Бойко)

— Стоит ли дарить декоративную косметику на Новый год?

— Получив такой подарок, девушки, несомненно, будут счастливы. Бьюти-бокс с качественной и реально полезной косметикой может стать отличным подарком подруге, супруге, маме, сестре, дочери…

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун зимних праздников?

— Любите и берегите себя! Радуйте себя и дорогих вам людей подарками. Будьте всегда красивы и счастливы!

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