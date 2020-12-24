Настя Каменских кардинально поменяла прическу

Известная украинская певица Настя Каменских, которая недавно озаботилась проблемой лишнего веса, решила радикально изменить прическу. Фото своего нового образа она представила в Instagram.

В посте к фотографии Настя Каменских написала, что любит постоянные трансформации, которые заключаются в открытости ко всему новому.

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«Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют! Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас! Согласны? А вообще, просто хотела показать вам свою новую прическу! Как вам?» — обратилась к фолловерам певица.

Фото быстро собрало большое количество лайков, а в комментариях пользователи соцсети выражают только положительные эмоции по поводу нового образа Насти: «Красотка», «Супер» и восторженные эмодзи.

Ранее Каменских показала прическу «под Варлей».

Фото: Instagram Насти Каменских

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