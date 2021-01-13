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Стиль жизни

Сосед-актер принца Гарри рассказал, что тот отрастил волосы и носит хвост

8:40 13 января 2021
Принц Гарри

Американский актер Роб Лоу, который проживает по соседству с обосновавшимися в Калифорнии принцем Гарри и Меган Маркл, заявил в эфире телешоу Джеймса Кордена, что внук британской королевы Елизаветы кардинально изменил прическу.

«Он живет примерно в миле от меня и ведет замкнутый образ жизни. Увидеть его в окрестностях — все равно что увидеть лох-несское чудовище, но я наконец-то увидел его — за рулем машины… Он промелькнул очень, очень быстро. Не цитируйте меня полностью — но похоже, что у него хвостик. Я просто говорю. Мне, как стороннему наблюдателю, показалось, что его волосы отросли очень длинными и туго стянуты сзади в конский хвост», — рассказал Роб.

Как пишет газета The Sun, ведущий Джеймс Корден выразил сомнение, что Лоу видел именно Гарри, но тот настаивает, что это точно был принц — актер даже проследил за ним до самого дома, убедившись, что машина въехала во двор.

Пользователи сети бурно отреагировали на новость. Многие не верили, кто-то считал, что это шутка. Другие уже начали упрекать принца в «американизации» и полной потере стиля. Была также версия, что Роб перепутал принца Гарри с певцом Гарри Стайлзом.

«Принц Гарри с хвостом? Это уже чересчур», «Интересно, как на это отреагирует принц Уильям», «Принц Гарри лысеет. Лысеющий человек с хвостом — это как-то не очень», «Решил во всем подражать Меган Маркл» — писали в комментариях. Некоторые СМИ представили «фотопортреты» Гарри, изобразив, как может он выглядеть с новой прической.

В начале декабря Гарри выступал по видеосвязи — и тогда не было похоже на то, чтобы он отращивает волосы.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Из принцев в комики: Гарри и Меган Маркл шокировали дворец решением запустить комедийное телешоу.

Фото The Sun

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