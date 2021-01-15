Стало известно, как провела свой день рождения Кейт Миддлтон и какие получила подарки

Стало известно, как 9 января провела свой день рождения Кейт Миддлтон. В связи с карантином герцогиня Кембриджской отпраздновала 39-летие скромно и уютно, в узком семейном кругу. Как сообщает Us Magazine, муж принц Уильям и трое детей пары поздравили именинницу, преподнеся ей подарки. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи подарили маме яркие самодельные открытки, украшенные блестками. А Уильям по традиции преподнес жене ювелирное украшение. На этот раз, как сообщает инсайдер, это были серьги с бриллиантами и сапфирами. Некогда, на заре их знакомства, Уильям подарил своей будущей супруге бинокль, чем поверг ее в полное недоумение. С тех пор он больше не рискует. Драгоценности — всегда безошибочный вариант.

Уильям и дети организовали в своем норфолкском поместье Анмер-холл семейное чаепитие. Малыши помогали папе сервировать стол, выставляя бутерброды, булочки и домашние пироги. Для Кейт также был изготовлен огромный ванильный торт с карамелью, который украсили 39 свечей.

Герцогиня также пообщалось со своими друзьями в Zoom, символические выпив с ними шампанского.

Приятной неожиданностью для Кейт стали подарки, которые прислали ей из США принц Гарри и Меган Маркл — несмотря на то, что отношения между двумя парами все еще остаются прохладными. Миддлтон была тронута их вниманием. Что именно она получила от герцога и герцогини Сассекской остается тайной. Известно лишь, что Меган и Гарри очень «продуманно» подошли к выбору презентов. Ранее Гарри также посылал троим своим племянникам кучу подарков на Рождество.

В прошлом году день принц Гарри и Меган Маркл затмили день рождения Кейт, официально заявив о том, что хотят покинуть королевскую семью. Это произошло за день до ее 38-летия, и на следующей день Сассексы были героями дня, оттеснив праздник Кембриджей на второй план.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главной угрозой популярности принца Гарри и Меган Маркл назван их семилетний племянник принц Джордж.

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Фото Twitter

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