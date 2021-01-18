«Какой красавец!»: внучатый племянник королевы Елизаветы произвел сенсацию среди пользовательниц Instagram

Внучатый племянник британской королевы Елизаветы II Артур Чатто стал настоящей сенсацией среди пользовательниц Instagram благодаря публикации видео его тренировок. Как писали «ФАКТЫ», 21-летний Артур, который учится в университете на факультете географии, устроился на работу персонального тренера в тренажерный зал BoundFitness в шотландском городе Эдинбург.

После введения в стране локдауна и закрытия в Шотландии всех тренажерных залов на Instagram-странице BoundFitness были опубликованы видеотренировки с участием Чатто и основателя фирмы Куды Тапатапа. Девушки пришли в восторг от внешности Артура. «Какой красавец!», «Такой мускулистый… Такой сексуальный», «Хочу за него замуж», «Он холостяк? Готова войти в королевскую семью», «Вопрос дня: как стать девушкой Артура Чатто?», «Король Артур», — писали очарованные поклонницы.

После женитьбы принца Гарри к Чатто, похоже, теперь перейдут лавры самого завидного холостяка Британии.

Артур — внук младшей сестры королевы, ныне покойной принцессы Маргарет, и Энтони Армстронг-Джонса, графа Сноудона. У Артура есть старший брат — 24-летний Сэмюэль, который в основном держится в тени. Их мать — леди Сара Армстронг-Джонс. Дочь принцессы Маргарет вышла замуж за художника и бывшего актера Дэниэля Чатто в 1994 году.

Артур занимает 26-е место в очереди на престол. В 2018 году он и его родные были в числе гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Увлекающийся бодибилдингом молодой человек летом прошлого года вместе со своими товарищами обогнул на веслах Великобританию, преодолев более 3000 километрах. Этот марафон по гребле был задуман с целью сбора средств на благотворительные цели.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Новый удар для Меган Маркл: её отец снимет фильм об их отношениях.

Фото Instagram

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