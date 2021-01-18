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Стиль жизни

«Какой красавец!»: внучатый племянник королевы Елизаветы произвел сенсацию среди пользовательниц Instagram

10:16 18 января 2021
Артур Чатто

Внучатый племянник британской королевы Елизаветы II Артур Чатто стал настоящей сенсацией среди пользовательниц Instagram благодаря публикации видео его тренировок. Как писали «ФАКТЫ», 21-летний Артур, который учится в университете на факультете географии, устроился на работу персонального тренера в тренажерный зал BoundFitness в шотландском городе Эдинбург.

После введения в стране локдауна и закрытия в Шотландии всех тренажерных залов на Instagram-странице BoundFitness были опубликованы видеотренировки с участием Чатто и основателя фирмы Куды Тапатапа. Девушки пришли в восторг от внешности Артура. «Какой красавец!», «Такой мускулистый… Такой сексуальный», «Хочу за него замуж», «Он холостяк? Готова войти в королевскую семью», «Вопрос дня: как стать девушкой Артура Чатто?», «Король Артур», — писали очарованные поклонницы.

После женитьбы принца Гарри к Чатто, похоже, теперь перейдут лавры самого завидного холостяка Британии.

Артур — внук младшей сестры королевы, ныне покойной принцессы Маргарет, и Энтони Армстронг-Джонса, графа Сноудона. У Артура есть старший брат — 24-летний Сэмюэль, который в основном держится в тени. Их мать — леди Сара Армстронг-Джонс. Дочь принцессы Маргарет вышла замуж за художника и бывшего актера Дэниэля Чатто в 1994 году.

Артур занимает 26-е место в очереди на престол. В 2018 году он и его родные были в числе гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.
Увлекающийся бодибилдингом молодой человек летом прошлого года вместе со своими товарищами обогнул на веслах Великобританию, преодолев более 3000 километрах. Этот марафон по гребле был задуман с целью сбора средств на благотворительные цели.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Новый удар для Меган Маркл: её отец снимет фильм об их отношениях.

Фото Instagram

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