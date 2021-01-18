Снимающаяся в рекламе купальников 62-летняя бабушка поделилась секретами моложавости

Бабушка двух десятилетних внучек Лесли Карлтон в свои 62 года выглядит почти девочкой, снимается в рекламе купальников и стала самой возрастной участницей ежегодного конкурса моделей журнала Sports Illustrated. Лесли часто принимают за младшую сестру двоих ее сыновей. Или же за жену кого-то из них. Первого из них она роила в возрасте 17 лет, второго — в 19.

Как пишет издание Daily Mail, американка Карлтон, которая много времени проводит на Бали в Индонезии, обручена с 61-летним голливудским актером немецкого происхождения Маттиасом Хьюзом — мастером боевых искусств, известным по ролям злодеев в фильмах «Ангел тьмы», «Кастет» и «Черный пояс».

Бывшая модель Max Factor поделилась секретами своей моложавости. Она с юности следит за тем, что ест, и пьет много воды. Лесли следует совету своей бабушки-танцовщицы: есть небольшими порциями, но часто — каждые два-три часа, выбирая при этом здоровую пищу. Порции углеводов и белка должны быть размером с ладонь, а овощей — в два раза больше.

Карлтон не ест жареного, старается ограничивать мучное и сахар. Но раз в неделю, по воскресеньям, Лесли устраивать дни, когда позволяет себе отойти от правил. Тогда она может выпить бокал вина или съесть гамбургер. И считает это полезным для душевного здоровья.

Спортом Лесли занялась только после 30 лет. Она стала кататься на лыжах и получила черный пояс по карате. Последние десять лет женщина начала качать мышцы в тренажерном зале, что позволяет ей поддерживать фигуру в хорошем тонусе. По ее мнению, заниматься нужно ежедневно. И каждый день взвешиваться — для контроля.

Важное значение имеет также полноценный сон.

Лесли говорит, что рассматривала свои старые фотографии и поняла, что ее тело осталось тем же, что и в 20 лет: кожа изменилась, а фигура прежняя.

Еще одним важным секретом красоты американка считает способность сохранять молодость в душе и позитивный настрой.

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