Бриллиант изумрудной огранки: стала известна стоимость помолвочного кольца Марии Шараповой

В декабре прошлого года бывшая российская теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом, арт-дилером и сооснователем онлайн-аукционного дома Paddle 8 Александром Гилксом.

Недавно спортсменка показала в Instagram свое помолвочное кольцо. Как разузнали журналисты издания Daily Mail, Гилкс преподнес невесте ювелирное изделие бренда Jessica McCormack стоимостью 400 тысяч долларов. Сделанное вручную по специальному заказу кольцо изготовлено из розового 18-каратного золота и оксидированного серебра. В центре его располагается бриллиант весом пять каратов так называемой изумрудной огранки — это ступенчатая прямоугольная огранка с усеченными углами, имеющая восьмиугольный контур.

33-летняя Мария и 41-летний Александр встречаются с 2018 года. Ранее бизнесмен в течение четырех лет был женат на дизайнере Мише Нону — одной из ближайших подруг герцогини Сассекской Меган Маркл. Они с Мишей расстались в октябре 2016 года. С тех пор Нону успела выйти замуж за нефтяного магната Майкла Хесса и в марте прошлого года родить ему сына.

Александр учился в Итонском колледже вместе с принцами Уильямом и Гарри. Он был в числе гостей на свадьбе Уильяма с Кейт Миддлтон в 2011 году. А его младший брат Чарльз одно время встречался с младшей сестрой Кейт Пиппой Миддлтон.

Шарапова пока что замужем не была. Одно время она была помолвлена со словенским баскетболистом Сашей Вуячичем. Однако в 2012 году помолвка была расторгнута. Затем у нее был трехлетний роман с болгарским теннисистом Григором Димитровым, с которым теннисистка рассталась в 2015 году.

Мария и Александр

Фото Instagram

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