28.09 / 28.31 33.90 / 34.31
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Жених подарил Тиффани Трамп в знак помолвки кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов

11:47 20 января 2021
Тиффани и Майкл

Американский ювелир и торговец бриллиантами Самер Халимех, в число клиентов которого входят Элтон Джон, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, рассказал изданию Daily Mail некоторые подробности помолвки младшей дочери Дональда Трампа и бизнесмена Майлк Булоса, о которой пара объявила накануне.

23-летний Майкл и Самер вместе летали в Дубай, где Булос выбрал достойный его возлюбленной бриллиант для помолвочного кольца. Вес драгоценного камня составил 13 каратов. Бриллиант был подвергнут так называемой изумрудной огранке, популярной нынче у знаменитостей. Так, ранее свое помолвочное кольцо показала бывшая российская теннисистка Мария Шарапова — его пятикаратный бриллиант огранен таким же образом.

В кольце Тиффани, которое изготовил ювелир, по бокам от центрального камня расположены еще два бриллианта поменьше. Стоимость украшения Халимех не раскрыл. Однако независимые эксперты оценивают кольцо в сумму от миллиона до 1,2 миллиона долларов.

Сообщается также, что 23-летний Майкл Булос, который происходит из семьи мультимиллионеров, ведущих бизнес в Нигерии, сделал предложение 27-летней Тиффани в Розовом саду Белого дома, который 20 января покидает ее отец, уступая бразды правления Джо Байдену.

Фото Instagram/Daily Mail/Samer Halimeh New York

285

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

«Не по-настоящему!» Радиоведущий «разоблачил» роман Мишиной и Эллерта

Оксана Марченко

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

гага

«Стиль» Юлии Тимошенко выбрала Леди Гага на инаугурацию Байдена

Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер