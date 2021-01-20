Жених подарил Тиффани Трамп в знак помолвки кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов

Американский ювелир и торговец бриллиантами Самер Халимех, в число клиентов которого входят Элтон Джон, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, рассказал изданию Daily Mail некоторые подробности помолвки младшей дочери Дональда Трампа и бизнесмена Майлк Булоса, о которой пара объявила накануне.

23-летний Майкл и Самер вместе летали в Дубай, где Булос выбрал достойный его возлюбленной бриллиант для помолвочного кольца. Вес драгоценного камня составил 13 каратов. Бриллиант был подвергнут так называемой изумрудной огранке, популярной нынче у знаменитостей. Так, ранее свое помолвочное кольцо показала бывшая российская теннисистка Мария Шарапова — его пятикаратный бриллиант огранен таким же образом.

В кольце Тиффани, которое изготовил ювелир, по бокам от центрального камня расположены еще два бриллианта поменьше. Стоимость украшения Халимех не раскрыл. Однако независимые эксперты оценивают кольцо в сумму от миллиона до 1,2 миллиона долларов.

Сообщается также, что 23-летний Майкл Булос, который происходит из семьи мультимиллионеров, ведущих бизнес в Нигерии, сделал предложение 27-летней Тиффани в Розовом саду Белого дома, который 20 января покидает ее отец, уступая бразды правления Джо Байдену.

Фото Instagram/Daily Mail/Samer Halimeh New York

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