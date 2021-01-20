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Стиль жизни

Стало известно, кто из дизайнеров одел чету Байденов на инаугурацию

16:59 20 января 2021
Джо и Джилл Байден выбрали для инаугурации одежду американских дизайнеров

В среду, 20 января, за пару часов до начала инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне стало известно, какую одежду выбрали политик и его супруга Джилл для такого важного дня. Как сообщила команда Байдена, он надел темно-синий костюм и такого же цвета пальто от Ralph Lauren.

Джилл Байден выбрала светло-синее твидовое пальто и платье, созданные стремительно набирающей популярность дизайнером Александрой О’Нил. Она работает под торговой маркой Markarian в Нью-Йорке.

Джо и Джилл Байден на утренней службе в Вашингтоне 20 января

Стоимость нарядов не сообщается. Джо и Джилл Байден появились в них на утренней службе в соборе Святого Матфея в Вашингтоне, которая предшествовала инаугурации.

А вот о наряде Мелании Трамп, в котором она покинула Вашингтон, известно практически все. Супруга Дональда Трампа была в строгом черном костюме, состоящем из зауженной юбки и оригинального жакета. На ней были туфли от Christian Louboutin стоимостью 800 долларов, солнцезащитные очки от Bottega Veneta за 440 долларов, а в руках она держала сумочку из крокодиловой кожи Hermes Birkin за 70 тысяч долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Иванка Трамп 19 января направилась в последний раз в Белый дом в черном пальто от Alexander McQueen стоимостью 4 600 долларов.

Фото Getty Images

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