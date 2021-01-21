Новые тренды в маникюре-2021: цвета, форма, длина

До пандемии нейл-индустрия развивалась такими темпами, что новые тренды предлагались едва ли не каждый месяц. Ногти многих модниц превратились в настоящие шедевры, где красовались акварельные пейзажи и графические портреты. Но пандемия во все сферы внесла коррективы. Многие офисные сотрудницы сейчас работают из дому — дистанционно. И нет тех грандиозных вечеринок, где можно было демонстрировать наряды, украшения и маникюр. Однако женщины по-прежнему хотят быть красивыми и стильными. И мода отвечает на их запрос. О новых трендах в маникюре «ФАКТАМ» рассказала призер международных состязаний по ногтевому дизайну, румынский нейл-стилист Кармен Мирела.

— Мирела, трендовыми цветами 2021 года объявлены серый и желтый. Как это отразится в нейл-моде?

— Мне очень нравятся темно-серые ногти. Они, как и черные, делают руку безупречной. Черный цвет неотразим и соло, и с камнями, и с пигментами, и рисунками. Также актуальны всевозможные яркие цвета, которые радуют глаз и несут положительную энергетику. И, конечно, будут востребованы нюд и красный. Актуален и френч. Особенно он наряден с витражным эффектом.

В тренде серый цвет

— Какие в тренде форма ногтей и длина?

— Прежде всего в новых реалиях ценится удобство. Будут превалировать короткие ногти и средней длины. Но и длинные элегантные ногти тоже в моде. Актуальные формы — миндалевидная, овальная и квадратная. Выбирайте ту, которая вам по душе.

В приоритете удобство. В тренде короткие ногти и средней длины

— Какому дизайну отдать предпочтение?

— На пике популярности — минимализм и естественная простота.

Ценится натуральность. Нюд всегда востребован

— Остаются ли актуальными в декоре камни и кристаллы?

— Особенно эффектно они смотрятся в холодное время года. Камни и кристаллы сродни украшениям. Такой маникюр никогда не останется незамеченным.

Камни и кристаллы на ногтях сродни украшениям. Особенно эффектно они смотрятся в холодное время года

— Какое покрытие предпочесть: матовое или глянцевое?

— Все зависит от личных предпочтений. Кому-то нравится глянец, кому-то — нет. А кто-то предпочитает блеск и камни — многим это дарит чувство благополучия.

Красный цвет – классика, которая вне моды

— В прошлом году был весьма популярен дизайн «мыльные пузыри». Он еще в тренде?

— Конечно. Это очень необычно.

— А мраморный дизайн в моде?

— Да, это один из самых элегантных дизайнов.

Френч с витражным эффектом на длинных ногтях смотрится очень нарядно

— Какой маникюр выбираете сейчас для себя?

— Я открыта новому, инновационному, смело экспериментирую с цветовой палитрой, люблю камни в декоре.

— А что является антитрендом?

— Антитренд — перегруженные декором ногти. Впрочем, это уже немодно давно.

Кармен Мирела: «Будьте стильными и счастливыми!»

— Как лучше ухаживать за руками и ногтями в холодное время года?

— Используйте масло и крем для кутикулы и кожи рук. Зимой наши руки особенно нуждаются в уходе.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в новом 2021 году?

— Уверенности в будущем и целеустремленности! Пусть в вашей жизни не будет никаких барьеров и препятствий. Будьте стильными и счастливыми!

Фото из альбома Кармен Мирелы



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