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Стиль жизни

Дочь Чичваркина захотела «быть принцессой Украины»

14:12 22 января 2021
Дочь Чичваркина

Младшая дочь российского бизнесмена Евгения Чичваркина Алиса надела белорусскую вышиванку и заявила, что хочет быть принцессой Украины.

Как сообщил бизнесмен, девочка получила задание в школе: на Zoom-уроке появиться в образе любой принцессы.

По словам Чичваркина, подружки Алисы, в основном, были диснеевскими героинями. А его дочь, несмотря на белорусскую вышиванку, заявила:«Я — украинская принцесса».

«Этот пост не содержит ни намека на великорусский шовинизм и полностью посвящен нашей семейной открытости и мультикультурности», — пояснил бизнесмен.

В сети образ юной «принцессы» понравился.

Напомним, недавно Евгений Чичваркин дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором рассказал, что лично отговаривал Алексея Навального от возвращения в Россию. Ранее Чичваркин оплатил лечение оппозиционера в Германии.

Фото Instagram/tot_samy_chichvarkin

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