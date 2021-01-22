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Стиль жизни

«Совсем высохли…» Сменившая образ певица Полина Гагарина взволновала подписчиков

14:12 22 января 2021
Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина показала свои фотографии в новом образе, что вызвало неоднозначную реакцию у ее поклонников.

В своем Instagram певица выложила фотографии, на которых она позирует в разных нарядах, но с одной и той же прической — с гладко зачесанными волосами. Образы подчеркивают худобу певицы, на что обратили внимание фолловеры. Фото были опубликованы накануне выхода сериала «Бывшие», где снималась Полина Гагарина.

Напомним, что Полина Гагарина, которая накануне Нового года развелась, уехала с детьми на отдых за рубеж, что не понравилось ее экс-супругу — тот подозревал, что певица отправилась за границу с любовником.

Позже один из российских ресурсов выяснил, что Гагарину мог сопровождать 47-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев, также известный под псевдонимом ChinKong.

Фото Полины Гагариной из социальных сетей.

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