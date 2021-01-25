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Стиль жизни

Джилл Байден обвинили в подражании Меган Маркл

12:17 25 января 2021
Джо и Джилл Байден

Джилл Байден, которая в день инаугурации своего супруга Джо Байдена успела сменить несколько нарядов, обвинили в подражании Меган Маркл.

Вечером после торжественной церемонии 69-летняя миссис Байден появилась на публике в ансамбле от американского дизайнера Габриэлы Херст, уроженки Уругвая. Он представлял собой кашемировое пальто цвета слоновой кости и платье с прозрачными рукавами и декольте. На них были символично вышиты цветы, представляющие каждый из 50 штатов Америки — в знак сплочения страны, которую президентские выборы фактически раскололи на два лагеря. На вышивку каждого цветка уходило от двух до четырех часов.

Как говорится в Instagram бренда Gabriela Hearst, «на уровне сердца первой леди» располагался цветок штата Делавэр, от которого расходились остальные цветы. С Делавэром у четы Байденов связаны особые воспоминания – с 1973 по 2009 год Джа Байден был сенатором, представлявшим этот штат. 

Однако идея оказалась не нова. В соцсетях подметили, что новая первая леди США по сути скопировала Меган Маркл. На своей свадьбе с принцем Гарри в мае 2018 года на герцогине Сассекской была пятиметровая фата, на которой были вышиты 53 цветка, символизирующие страны Содружества наций — добровольное объединение суверенных государств, в которое входят Великобритания и ее бывшие доминионы, колонии и протектораты.

«Для меня было важно, особенно теперь, когда я стала членом королевской семьи, чтобы все 53 страны Содружества были объединены. И я знала, что это будет забавный сюрприз для моего мужа — он не знал об этом! Он был действительно на седьмом небе от счастья, когда обнаружил, что я сделала такой выбор для нашего особого дня, и думаю, что у других членов семьи была похожая реакция», — рассказывала Меган о своей фате в одном из интервью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что модель платья за 6000 долларов, в котором Джилл Байден сопровождала мужа, раскупили за считанные часы.

Фото Instagram

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