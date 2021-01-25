«Зачем так себя кроить?»: журналистка раскритиковала новый стиль Юлии Тимошенко

Новый стиль Юлии Тимошенко, который политик продемонстрировала во время согласительного заседания руководства Верховной Рады, взывал недоумение в сети.

Так, журналистка и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева на своей страничке в социальных сетях выложила фотографии Юлии Тимошенко, а также певиц Таисии Повалий и Ирины Билык, написав: «Зачем было себя так кроить? Все же три были красивыми».

Интернет-пользователи, оставившие комментарии под ее постом, писали, что не сразу узнали на фото политика.

Напомним, что недавно вдова основателя журнала Playboy Хью Хефнера рассказала, что едва не умерла во время пластической операции.

Фото Юлии Тимошенко из социальных сетей.

936

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter