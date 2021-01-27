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Стиль жизни

Разведенные супруги-дизайнеры судятся из-за эскизов сшитого ими свадебного платья принцессы Дианы

10:23 27 января 2021
Принцесса Диана в свадебном платье

Бывшие супруги-дизайнеры, которые сшили свадебное платье принцессы Дианы, выясняют отношения в суде из-за авторских прав.

Элизабет и Дэвид Эмануэль развелись в 1990 году, спустя девять лет после свадьбы Дианы и принца Чарльза. Как сообщает издание Insider, 67-летняя Элизабет выставила на аукцион Kerry Taylor Auctions эскизы нарядов принцессы 1980-х годов — в том числе и ее подвенечного платья. Однако 68-летний Дэвид предъявил экс-супруге иск, утверждая, что она не имеет права распоряжаться тем, что они создавали совместно. Он требует уничтожения спорных рисунков.

Ранее Элизабет Эмануэль рассказывала, что они с Дэвидом совершили ошибку, использовав для свадебного платья леди Ди шелковую тафту. По словам Элизабет, она пришла в ужас, когда прибывшая на венчание невеста вышла из кареты, поскольку наряд оказался страшно помятым. Тем не менее платье получило статус культового.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что племянницы принцессы Дианы попали на обложку Tatler и впервые рассказали о своей знаменитой тете.

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