Юлию Тимошенко заподозрили в наборе веса
Лидер фракции «Батьківщина» в украинском парламенте Юлия Тимошенко параллельно с преображением явно набрала лишний вес за время зимних каникул Верховной Рады.
В этом выразили уверенность пользователи Facebook, комментируя новые фото политика в сессионном зале. Их выложил парламентский журналист Ян Доброносов.
В комментариях пользователи предположили, что Тимошенко откормили фермеры.
Напомним, ранее Тимошенко подловили в зале Рады за странным занятием, напоминающем гимнастику для губ.5
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