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Стиль жизни

Юлию Тимошенко заподозрили в наборе веса

4:32 28 января 2021
Юлия Тимошенко в кулуарах парламента

Лидер фракции «Батьківщина» в украинском парламенте Юлия Тимошенко параллельно с преображением явно набрала лишний вес за время зимних каникул Верховной Рады.

В этом выразили уверенность пользователи Facebook, комментируя новые фото политика в сессионном зале. Их выложил парламентский журналист Ян Доброносов.

В комментариях пользователи предположили, что Тимошенко откормили фермеры.

Напомним, ранее Тимошенко подловили в зале Рады за странным занятием, напоминающем гимнастику для губ.

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