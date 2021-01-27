Юлию Тимошенко заподозрили в наборе веса

Лидер фракции «Батьківщина» в украинском парламенте Юлия Тимошенко параллельно с преображением явно набрала лишний вес за время зимних каникул Верховной Рады.

В этом выразили уверенность пользователи Facebook, комментируя новые фото политика в сессионном зале. Их выложил парламентский журналист Ян Доброносов.

В комментариях пользователи предположили, что Тимошенко откормили фермеры.

Напомним, ранее Тимошенко подловили в зале Рады за странным занятием, напоминающем гимнастику для губ.

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