Весы ждет заманчивое предложение, а Овна – карьерный рост: гороскоп на 28 января

Четверг, 28 января, — избегайте в этот день поспешных шагов и необдуманных решений. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака.

ОВЕН

Можете смело браться в этот день за выполнение самых сложных задач — у вас будет достаточно сил и возможностей для их решения. Вероятно продвижение по карьерной лестнице. Одинокие представители знака могут повстречать сегодня свою судьбу.

ТЕЛЕЦ

Можно заняться наведением порядка как в делах, так и быту. Также это хорошее время для обдумывая планов по расширению сфер деятельности. Избегайте каких-либо споров и выяснения отношений, больше времени старайтесь проводить на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ

В решении серьезных дел можно смело рассчитывать на свою интуицию — она редко когда вас подводит. Оказанная вами помощь будет оценена по достоинству, вскоре добро воздастся вам сторицей. Обратите внимание на свое здоровье, позаботьтесь о профилактике хронических недугов.

РАК

Вполне вероятно, что появится возможность справиться с делом, которое вы в последнее время никак не могли сдвинуть с мертвой точки. Используя свое красноречие и креативное мышление сумеете завоевать симпатии окружающих и повысить свой авторитет.

ЛЕВ

Сейчас вам легко удастся достигнуть намеченных целей. Неплохо было бы заняться решением накопившихся вопросов, иначе они могут затормозить ваше движение вперед. Будьте терпимее в общении с близкими, не навязывайте им свои взгляды.

ДЕВА

Предстоит весьма активный и хлопотный день. Успеха смогут добиться те, кто не будет лениться и пасовать перед трудностями. Результативными окажутся дальние поездки. Старайтесь не посвящать никого в свою личную жизнь.

ВЕСЫ

Нервозный и суматошный день ожидается. Благодаря проявленной гибкости и умению быстро приспосабливаться к новым условиям сумеете достичь положительных результатов. Не исключено получение выгодного заказа или заманчивого предложения. Вечер порадует хорошими новостями.

СКОРПИОН

Не все будет складываться гладко, как вам бы того хотелось. Однако отказываться от намеченного не стоит. В решении любых вопросов поступайте так, как считаете правильным, не слушайте ничьих советов.

СТРЕЛЕЦ

Скучать в этот день вам явно не придется. Предстоит решить массу дел, также вас ждет немало встреч и поездок. Чтобы к концу дня не остаться без сил, постарайтесь найти в своем плотном графике время на небольшие перерывы.

КОЗЕРОГ

Прекрасный период для того, чтобы взяться за какое-то важное и интересное дело. Сумеете с легкостью найти единомышленников и привлечь помощников для реализации задуманного. Избегайте разногласий с родственниками, уделите пристальное внимание детям.

ВОДОЛЕЙ

Звезды советуют действовать открыто, не скрывая своих намерений и планов. Старайтесь отстаивать свои идеи и точку зрения, не идите на поводу у более авторитетных личностей. Вероятны неожиданные денежные поступления, представится также возможность посетить интересные места.

РЫБЫ

Большая часть дня обещает пройти спокойно, без каких-либо волнений и тревог. Удастся быстро решить волнующий вас вопрос, завязать полезные знакомства. Появятся новые идеи, с реализацией которых не следует затягивать. Близкие охотно поддержат вас в любых начинаниях.

Хорошего вам дня!

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