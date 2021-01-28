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Стиль жизни

Памела Андерсон вышла замуж в фате и резиновых сапогах

10:35 28 января 2021
Памела Андерсон

Памела Андерсон, сообщившая о своем тайном замужестве, вышла замуж за своего телохранителя-канадца Дэна Хэйхерста в довольно необычном свадебном наряде.

Церемония состоялась в канун Рождества в принадлежащем Памеле доме на канадском острове Ванкувер. Некогда здесь сочетались браком родители Памелы, которые до сих пор живут вместе. Так что Андерсон считает выбор места символичным. «Я словно совершила полный круг», — говорит она.

Как сообщает издание Daily Mail, 53-летняя секс-бомба заказала у Valentino длинную фату в горошек в стиле принцессы Дианы и выбрала корсет и тюлевую юбку нежно-голубого цвета, как у диснеевской Золушки. Наряд неожиданно дополняли зеленые резиновые сапоги Hunter, поскольку жениху и невесту пришлось ходить на улице по грязи.

Снимки делала фотограф Хизер Росс.

Публикация от Heather Ross (@naturaleclectic)

Романтические отношения между Памелой и Дэном, который моложе ее примерно на 10 лет и ранее работал на острове Ванкувер строителем, начались во время карантина, которые они провели вместе. «Я в точности там, где мне и следует быть – в объятиях человека, который меня по-настоящему любит», - заявила звезда. 

Актриса и модель ранее была замужем за рок-музыкантами Томми Ли и Кидом Роком, дважды выходила за продюсера Рика Саломона. А в январе прошлого года она сочеталась браком со своим давним поклонником — продюсером Джоном Питерсом. Однако уже спустя 12 дней после тайной свадьбы они сочли за лучшее расстаться.

 

Ранее Памела Андерсон шокировала фанатов объявлением о том, что покидает соцсети.

Фото Instagram

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