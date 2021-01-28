Какой цвет свадебного платья вам идеально подходит: советы дизайнера Марины Валери

Наверняка эти советы не оставят равнодушной ни одну из читательниц. Ведь свадебное платье для многих девушек воплощение мечты о начале счастливой жизни. Особенно счастливы сейчас те, кого окрыляет любовь и кто готовится к свадьбе. А те, кто замужем, конечно же, вспоминают свой свадебный наряд, время от времени пересматривая свадебные фотографии. И даже те, у кого семейная жизнь по каким-то причинам пока не сложилась, могут помечтать о платье лучшего дня своей жизни, ведь мечты, как советуют многие психологи, нужно визуализировать. Несомненно, эта статья будет интересна и родителям будущих невест, и даже их бабушкам, которые после ее прочтения непременно скажут: «А вот в наше время…» Вот видите, как надолго запоминается платье, в котором невеста начинает свой счастливый путь! О том, какой оттенок платья идеально подойдет невесте, «ФАКТАМ» рассказала известный израильский дизайнер Марина Валери (Marina Valery). Также она дала советы по выбору модных свадебных аксессуаров.

«Жемчужный оттенок к лицу всем девушкам без исключения»

— Марина, какие цвета платьев сейчас популярны?

— Белоснежный, цвет слоновой кости, жемчужный, шампань и его золотые оттенки, небесно-голубой и пудровый.

— Кому подойдет белоснежное платье?

— Если вы обладательница смуглой кожи и темных волос, тогда смело выбирайте платье белого цвета. В приоритете дорогие ткани с матовым блеском: атлас, тафта, кружева. Чистые линии, сложный крой, минимум украшений на платье — вот что вам нужно, чтобы выглядеть модно и элегантно.

Белое платье – классика. Особенно, по словам дизайнера, оно к лицу смуглым девушкам с темными волосами

— Очень красив цвет слоновой кости. Для кого его порекомендуете?

— Этот цвет, окруженный ореолом ностальгии и теплых воспоминаний. Он будто создан для рыжеволосых нимф со светлой кожей. Струящийся шелк-шифон, распущенные локоны превратят вас в невесту с картин прерафаэлитов. Если платье украсить старинным кружевом, получится винтажный налет романтизма.

— Многим девушкам нравится жемчужный оттенок. В каких случаях стоит выбрать такое платье?

— Этот оттенок к лицу всем невестам без исключения. Если вы боитесь экспериментировать, то с этим цветом точно не попадете впросак.

Платье жемчужного цвета подойдет всем

«В платье небесного цвета вы будете выглядеть, словно волшебница, сошедшая со страниц произведений Толкиена»

— Что можете сказать насчет цвета шампань и его золотистых оттенков?

— Шампань — цвет роскоши. В нем сочетаются чувственность и благородство. Если вы обладательница мягкого загара, каштановых или рыжих волос, то этот оттенок для вас идеален.

Шампань – цвет роскоши

— Многим нравится цвет пудры.

— Он очень нежный и этим привлекает. Этот цвет подходит для девушек со светлыми волосами и светлой кожей. Выбирайте прозрачные невесомые ткани: тюль, летящий шелк… Макияж должен быть естественным.

Цвет пудры очень нежный

— Невероятно красивы и небесно-голубые платья. Но всем ли они подойдут?

— Ваши волосы цвета пшеницы, рыжие или каштановые? Тогда в платье небесного цвета вы будете выглядеть, словно волшебница, сошедшая со страниц произведений Толкиена. Серебряные украшения, мелкие камни добавят таинственного блеска в ваш сказочный образ.

Наряд небесного цвета дизайнер советует дополнить серебряными украшениями

«В сегодняшнем странном мире любовь — единственный кораблик надежды на волнах безумного океана препятствий»

— Что сейчас в свадебной моде на пике моды?

— Один из необычных оттенков платьев — фиалковый. В отдельных коллекциях в свадебных нарядах есть даже черные детали. Это могут быть перчатки, пояс, вышивка… Черные детали понравятся очень молодым невестам, которые хотят выглядеть экстравагантно.

— Кому подойдете фиалковый цвет?

— Особенно он к лицу невестам с темными волосами и светлой кожей.

— Какие цвета пойдут, а какие противопоказаны полненьким девушкам?

— Подойдут все цвета, кроме белого.

— Какая длина платьев сейчас в тренде?

— Актуальны очень длинные шлейфы или мини-платья. Они могут быть облегающего силуэта или пышные, платья короткие впереди и длинные сзади. Платья-пиджаки и комбинезоны — тоже хороший выбор.

— А какие свадебные платья вышли из моды?

— Слишком откровенные платья-- на смену им пришли женственные и романтичные.

— Какие аксессуары посоветуете?

— Жемчуг и перья, большие шляпы и банты. Перчатки всевозможные: длинные, прозрачные, атласные — все это «влияние» коронавируса.

— Скажите, какой цвет платья предпочесть невестам, которые вступают в брак второй раз?

— На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Иногда второй брак можно считать первым, если предыдущий был ошибкой. Я считаю, все зависит от настроения. Если первый брак оказался неудачным, вычеркиваем его из памяти и идем под венец в свадебном платье своей мечты.

Марина Валери – израильский дизайнер, создающая невероятно красивые свадебные наряды

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в преддверии Валентинова дня?

— Помните, как в юности мы посылали «валентинки» тем, в кого были влюблены? Мы повзрослели, и в сегодняшнем странном мире наша любовь — единственный кораблик надежды на волнах безумного океана препятствий. Желаю всем влюбленным дождаться своих «Алых парусов»!

Фото из альбома Марины Валери

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