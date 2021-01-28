Юлия Тимошенко покрасовалась в Раде в новом платье

Юлия Тимошенко после того, как кардинально сменила стиль, уже «выгуляла» в сессионном зале Рады несколько новых нарядов. Теперь Тимошенко отдает предпочтение строгим деловым платьям из плотных тканей. Наряды лидер «Батьківщини» подбирает средней длины с четкими линиями и геометрическими вставками.

В соответствии с последними рекомендациями модных дизайнеров платье Тимошенко дополняет блестящий черный пояс.

Ранее видеооператоры поймали Тимошенко за выполнением в зале гимнастики для лица. А пользователи соцсетей, изучавшие фотографии из Рады, обратили внимание, что за время парламентских каникул депутат преобразилась не только лицом, но и заметно поправилась.

Фото ba.org.ua

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