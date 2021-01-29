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Стиль жизни

Падчерица Камалы Харрис заключила контракт с престижным модельным агентством

9:02 29 января 2021
Элла Эмхофф,

Падчерица нового вице-президента США Камалы Харрис подписала контракт с одним из самых престижных модельных агентств в мире — IMG Models. Оно представляет интересы таких супермоделей, как Жизель Бюндхен, Белла и Джиджи Хадид, Карли Клосс, Миранда Керр и многих других.

22-летняя Элла Эмхофф, студентка, которая учится на дизайнера текстиля, привлекла к себе внимание во время церемонии инаугурации Джо Байдена.

«Дело уже не в форме, размере или поле. Элла воплощает в себе этот момент во времени. Она источает дерзость и радость», - сказал изданию New York Times Айвен Барт, президент IMG Models.

Элла

Мисс Эмхофф призналась, что удивилась сделанному ей предложению. Она никогда не думала, что может стать моделью, так как у нее, как и у многих юных девушек, были проблемы с уверенностью в себя. «Поэтому пугающе и страшно идти в этот мир, который гипер-сосредоточен на тебе и теле», – сказала Элла. Однако она рада стать частью перемен, которые наблюдаются в модельной индустрии.

На инаугурации Элла была в бордовом платье от Batsheva, поверх которого надела расшитое кристаллами пальто от Miu Miu.

У 56-летней Камаллы Харрис нет собственных детей. Она вышла замуж за юриста Дугласа Эмхоффа в августе 2014 года. И относится к его дочери и сыну от первого брака, как к родным.

Несколькими днями ранее контракт с IMG Models заключила также другая звезда инаугурации — темнокожая 21-летняя поэтесса и выпускница Гарварда Аманда Гормен.

Аманда Гормен

Фото Instagram

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