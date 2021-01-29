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Стиль жизни

Ступни Меган Маркл, которых она стыдится, признаны самыми красивыми в мире

12:55 29 января 2021
Меган Маркл

Работавший с Меган Маркл в бытность ее звездой сериала «Форс-мажоры» телеоператор рассказал, что нынешняя герцогиня Сассекская требовала, чтобы в кадр не попадали ее ступни, которых она стыдится. Фанаты давно подметили, что пальцы на ногах жены принца Гарри деформированы, а также виден большой шрам — видимо, после удаления мозолей. Некоторые даже призывали Маркл в соцсетях не носить открытую обувь, поскольку ее стопы «слишком уродливы».

Тем не менее ступни герцогини неожиданно были признаны самыми красивыми в мире. Как пишет издание The Sun, британские врачи-ортопеды Марион Яо и доктор Кенни изучили эти части тела знаменитостей и, опираясь на принцип так называемого «золотого сечения», математически вычислили идеал.

Как утверждают специалисты, стопы Меган оказались наиболее близки к совершенству — на 95%. А длина свода стопы совпадает с правилом золотого сечения вообще на 97%. Эксперты назвали ее ноги «королевскими».

Ступни Меган Маркл

Второе место, с показателем в 91%, занимает исполнительница роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере Эмма Уотсон. У нее особенно хороша передняя часть ступней.

Ступни Эммы Уотсон

Далее следуют Ким Кардашьян (89%) и Мила Кунис (88%).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что самую красивую представительницу всех королевских семей определили научным путем.

Фото The Sun и Daily Mail

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