Восьмимесячного сына Илона Макса мама постригла под викинга

Канадская певица Граймс, недавно переболевшая коронавирусом, показала в Instagram новую стрижку, которую она сама сделала их с Илоном Максом восьмимесячному сыну X Æ A-Xii (дома его сокращенно называют Экс). 32-летняя Граймс призналась, что ее вдохновил сериал Netflix «Последнее королевство». И что стрижку ребенку она выполнила в стиле викингов.

«Не уверена, что стрижка прошла хорошо, но теперь он викинг», — написала она.

Ранее эксцентричная певица рассказывала, что она показала ребенку фильм 1979-го года о Вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня». И заявила, что ее сын «увлекается радикальным искусством».

Граймс (настоящее ее имя Клэр Буше) родила своего первенца Экса 4 мая 2020 года. У разведенного миллиардера Маска это уже шестой ребенок.



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