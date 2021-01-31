28.07 / 28.17 33.87 / 34.12
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

В шапочке с помпоном: Кейт Миддлтон сняла первое в истории «королевское селфи»

13:33 31 января 2021
Кейт Миддлтон

39-летняя герцогиня Кембриджская, как утверждают британские СМИ, первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семья сняла селфи. Телефон в режим «самосъемки» Кейт Миддлтон перевела во время прогулки по территории норфолкского имения Кембриджей — Анмер-холла. Мать троих детей была, как сообщает Daily Mail, в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов.

В видео, опубликованном на странице Кенсингтонского дворца в Twitter, Кейт в честь Недели психического здоровья детей призвала родителей заботиться и о себе самих тоже.

«Хотя это неделя психического здоровья детей, никогда не было более важного времени, чтобы поговорить о благополучии родителей и их психическом здоровье… Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых мы заботимся», — сказала жена принца Уильяма.

Ранее будущая королева-консорт, воспитывающая семилетнего принца Джорджа, пятилетнюю принцессу Шарлотту и двухлетнего принца Луи, призналась, что считает дистанционное обучение детей в период локдауна «изматывающим».

122

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Встреча Кристины с отцом

Расстраивает папу: стало известно, как живет родной брат Кристины Орбакайте

Меган Маркл и принц Гарри с Арчи

Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына

Кудрявцева и Лазарев

«Кудрявцева – ведьма»: Лазарев рассказал страшные вещи о своей экс-супруге

Кейт Миддлтон

Мать Кейт Миддлтон в день своего 66-летия поразила фанатов сходством с принцессой Шарлоттой

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер