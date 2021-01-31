В шапочке с помпоном: Кейт Миддлтон сняла первое в истории «королевское селфи»
39-летняя герцогиня Кембриджская, как утверждают британские СМИ, первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семья сняла селфи. Телефон в режим «самосъемки» Кейт Миддлтон перевела во время прогулки по территории норфолкского имения Кембриджей — Анмер-холла. Мать троих детей была, как сообщает Daily Mail, в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов.
В видео, опубликованном на странице Кенсингтонского дворца в Twitter, Кейт в честь Недели психического здоровья детей призвала родителей заботиться и о себе самих тоже.
«Хотя это неделя психического здоровья детей, никогда не было более важного времени, чтобы поговорить о благополучии родителей и их психическом здоровье… Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых мы заботимся», — сказала жена принца Уильяма.
Tomorrow is the start of Children's Mental Health Week — an opportunity to remind ourselves not just how important our own children's mental health is but also parental wellbeing too.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 31, 2021
We look forward to sharing more about the year's theme of expressing yourself this week. pic.twitter.com/nQRmgkJWxM
Ранее будущая королева-консорт, воспитывающая семилетнего принца Джорджа, пятилетнюю принцессу Шарлотту и двухлетнего принца Луи, призналась, что считает дистанционное обучение детей в период локдауна «изматывающим».122
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