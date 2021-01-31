В шапочке с помпоном: Кейт Миддлтон сняла первое в истории «королевское селфи»

39-летняя герцогиня Кембриджская, как утверждают британские СМИ, первой в истории среди высокопоставленных членов британской королевской семья сняла селфи. Телефон в режим «самосъемки» Кейт Миддлтон перевела во время прогулки по территории норфолкского имения Кембриджей — Анмер-холла. Мать троих детей была, как сообщает Daily Mail, в вязаной шапочке с помпоном и куртке Barbour стоимостью 219 долларов.

В видео, опубликованном на странице Кенсингтонского дворца в Twitter, Кейт в честь Недели психического здоровья детей призвала родителей заботиться и о себе самих тоже.

«Хотя это неделя психического здоровья детей, никогда не было более важного времени, чтобы поговорить о благополучии родителей и их психическом здоровье… Мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя ради детей, о которых мы заботимся», — сказала жена принца Уильяма.

Tomorrow is the start of Children's Mental Health Week — an opportunity to remind ourselves not just how important our own children's mental health is but also parental wellbeing too.



We look forward to sharing more about the year's theme of expressing yourself this week. pic.twitter.com/nQRmgkJWxM — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 31, 2021

Ранее будущая королева-консорт, воспитывающая семилетнего принца Джорджа, пятилетнюю принцессу Шарлотту и двухлетнего принца Луи, призналась, что считает дистанционное обучение детей в период локдауна «изматывающим».

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