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Стиль жизни

Тимошенко пришла в Раду в "портупее"

12:50 1 февраля 2021
Юлия Тимошенко

Лидер «Батьківщини» Юлии Тимошенко, недавно поменявшая стиль, привлекла внимание фотокорреспондента своим нарядом.

Так, фотокорреспондент Ян Доброносов выложил на своей страничке в социальных сетях несколько фото, прокомментировав их так: «Черно-белая Юлия Владимировна».

Фотограф акцентировал внимание на деталях наряда народного депутата Украины. В частности, на широком кожаном поясе, напоминающем, военный, а также на платье с нашитыми на него перекрещивающимися полосами в тон ремню.

В этом году Юлия Тимошенко «выгуляла» в сессионном зале Рады несколько новых нарядов. Похоже, политик теперь отдает предпочтение строгим деловым платьям из плотных тканей.

Фото Юлии Тимошенко из социальных сетей.

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