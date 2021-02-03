Дизайнер Кристина Гусина: «Сделайте в Валентинов день любимому человеку подарок-квест»

Валентинов день — еще один светлый зимний праздник. И уже сегодня стоит продумать, как поздравить любимого человека или того, кто вам нравится. Подарок может быть весьма символическим. Важно, чтобы тот, кого вы выделили в этом мире как самого лучшего, почувствовал это. Ведь любовь окрыляет. И, как говорил известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, «если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает, что нам надо». О новых трендах в подарках «ФАКТАМ» рассказала известный украинский декоратор Кристина Гусина.

«Особые эмоции вызовут такие креативные подарки, как, например, купоны желаний»

— День святого Валентина — замечательный праздник, — говорит Кристина Гусина. — У него есть конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. Эта история датируется примерно 269 годом, когда Римской империей правил Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его грандиозных планов — браки, так как женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться. Но влюбляться-то они от этого не стали меньше. И, к их счастью, нашелся человек, который, не страшась императорского гнева, тайно венчал влюбленных, за что и был казнен императором. Это случилось 14 февраля. В память о монахе дата стала знаменательной. В нашей стране Валентинов день начали отмечать в 1990-х годах, и с каждым годом праздник все популярнее. Особенно он любим молодежью. Валентинов день — это повод сделать комплимент, предложение руки и сердца или просто выразить свои симпатии друг другу.

— И, конечно, его символ — сердечко. Какой символический подарок можно сделать в дополнение к «валентинке»?

— Главный тренд — персонализация подарка. Это может быть медальон, брелок, браслет или блокнот с нанесенными инициалами или именем любимого человека. Хорошая идея — дополнить их какой-то цитатой или просто теплыми словами. Актуальны и парные подарки для себя и второй половинки: чашки, брелоки, шарфы, шапки, органайзеры… Особенно, если вы уже пара или семья. И, конечно же, востребованы подарки-впечатления: всевозможные мастер-классы и развлечения. Это могут быть поход в спа-салон, фотосессия или романтический уикенд. Особые эмоции вызовут такие креативные подарки, как, например, купоны желаний.

Парные мягкие игрушки – очень милый подарок (фото из альбома Кристины Гусиной)

«Красный цвет — символ страсти и любви, потому он так популярен в декоре в День святого Валентина»

— Как стильно упаковать подарок?

— Упаковка подарка зависит от вкуса и стиля вашей пары. Подарок можно завернуть как в подарочную бумагу или ткань, так и поместить в красивую подарочную тематическую коробочку в форме сердца. Сделайте в Валентинов день любимому человеку подарок-квест. Отправьте письмо с заданиями и маршрутом, чтобы в итоге он нашел свой подарок.

— А какие букеты сейчас в тренде?

— Цветы всегда будут актуальны. Необязательно дарить огромные охапки роз. Ценным будет букетик из любимых цветов вашей избранницы! Это значит, что вы внимательны и слышите свою любимую. Тренд — букеты-сумочки, с которыми удобно гулять и наслаждаться цветами.

В тренде букеты-сумочки (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Уместен ли в Валентинов день съедобный подарок?

— Если это романтический ужин при свечах, с лепестками роз, то конечно. Свечи могут быть «плавающие» — это очень красиво. Можно развесить на стене ваши совместные фото и вспомнить самые яркие моменты в жизни. Особые эмоции дарит и звучание красивой романтической музыки. Что касается сладкого подарка, можно преподнести необычный торт или пирожные, повязав коробочку красной лентой и дополнив «валентинкой» с пожеланиями. Красный цвет — символ страсти и любви, потому он так популярен в декоре в День святого Валентина.

— Имеет ли значение возраст любимого человека для выбора подарка?

— Это не главный фактор. Уверена, что каждая женщина в любом возрасте хочет почувствовать себя юной девушкой и получить сердечко, усыпанное бриллиантиками!

Ну, а если серьезно, то, конечно же, важно, что именно имеет значение для вашей пары. В идеале это то, на что любимый человек намекал накануне. Внимание очень ценно в любом возрасте.

Всегда актуальны цветы (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Что подарить человеку, который вам симпатичен, но вы пока его мало знаете?

— Выразить симпатию можно, начав день с романтической переписки. Если знаете место работы (сейчас важно также знать, что человек, который вам нравится, работает в этом случае не дистанционно) или адрес проживания, отправьте курьером посылочку с подарком. К слову, если симпатия не взаимна, это вас убережет от личного контакта и разочарования. Подарком может быть букетик цветов с сердечком и комплиментами, мягкая игрушка и всевозможные варианты сердец — от медальонов, брелоков до любых тематических аксессуаров.

Кристина Гусина: «Будьте внимательны к своей половинке на протяжении года, тогда выбор подарка будет удовольствием» (фото из альбома Кристины Гусиной)

— Что вы пожелали бы читателям «ФАКТОВ» накануне Валентинова дня?

— Будьте внимательны к своей половинке на протяжение года, тогда выбор подарка будет удовольствием. И не ждите праздника, а создавайте его сами! Не ждите чуда, чудите сами!

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отмечают Валентинов день украинские знаменитости и что дарят друг другу к празднику.

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