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Стиль жизни

Джинсы Лилии Ребрик вызвали восторг поклонников ведущей

8:45 4 февраля 2021
лилия ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик восхитила поклонников модными джинсами. Пока стилисты советуют выбирать брюки с высокой посадкой, телеведущая рискнула пойти дальше и облачилась в брюки с очень завышенной линией талии. Судя по отзывам, получилось просто восхитительно.

Поклонники интересуются, где можно купить такие же джинсы, как у Ребрик.

Напомним, украинский стилист Лара Остапенко советовала женщинам-обладательницам фигуры «яблоко» выбирать джинсы с высокой посадкой. Такие брюки помогут визуально подчеркнуть талию. Свои секреты у стилиста есть и для тех, чья фигура относится к типам «морковь» или «перец». Правильно подобранные джинсы помогут акцентировать бедра и сделать фигуру более женственной.

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