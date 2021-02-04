Девушка купила корректирующее белье от Ким Кардашьян и насмешила сеть превращением в Винни-Пуха

23-летняя жительница американского штата Невада Адриа Барих развеселила сеть, опубликовав в TikTok «видеообзор» корректирующего белья бренда SKIMS от Ким Кардашьян.

«Это видео для Ким Кардашьян. И только для Ким Кардашьян. Привет, Кимберли!», — заявляет девушка. А затем отходит от камеры с вопросом: «Что это?». И демонстрирует на своей фигуре «утягивающие» трусы телесного цвета стоимостью 32 доллара. Заметно, что Адрии этот предмет туалета не льстит.

«Я думала, что SKIMS должны сделать меня соблазнительной. А не заставят выглядеть Винни-Пухом, нарядившимся в слишком тесное белье… У меня теперь на две ягодицы больше, чем было».

Затем блоггерша одевает поверх трусов шорты и саркастически спрашивает: «Вам нравятся мои формы? Да, я в корректирующем белье».

@adriabarich

В другом видео Адриа позирует в спортивных леггинсах, задаваясь вопросом, почему они придают ее фигуре более привлекательную форму, чем белье SKIMS, хотя и не предназначены для этого.

Ролик набрал уже более 9,3 миллионов просмотров. Его прокомментировали тысячи людей. Многие поделились той же проблемой при покупке белья от Кардашьян.

«Это белье таки придает форму. Только не уточняют, какую», «Со мной тоже самое. И еще они сползают при ходьбе — так что живот выпрыгивает наружу», — писали женщины.

Кто-то из покупательниц, правда, сказал, что лично на них белье сидит прекрасно — просто Адриа приобрела не тот размер.

Между тем Барих в беседе с журналистами издания BuzzFeed рассказала, что заказала трусы размера small/medium, который всегда ей подходил. Однако белье, которое она получила, было бы в пору разве что кукле. По словам американки, это вызывает у людей комплексы — когда размер, к которому они привыкли, вдруг оказывается им слишком мал.

Ким Кардашьян на вирусное видео пока не отреагировала.

Ким Кардашьян в своей продукции

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