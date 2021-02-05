Нардеп с расстегнутой юбкой привлекла внимание фотографа в Раде

Известная своими креативными нарядами народный депутат Оксана Дмитриева (фракция «Слуга народа») снова стала героем дня, появившись в сессионном зале в юбке из искусственной кожи довольно раскованного кроя. Ее она дополнила гольфом в тон и накладным кружевным воротником.

Фото депутата в своем Facebook опубликовал парламентский журналист Александр Гончаров.

Комментаторы фото не могли не задать себе вопрос, что будет, если шов на юбке вдруг разойдется.

«А если этот шовчик порвется, то что откроется взору пытливому?», — написал Александр Крупный.

А Евгений Луценко обратил внимание на другую деталь гардероба Дмитриевой — кружевной воротник.

«Гувернантка что-ли?», — задал вопрос он.

Ранее на Дмитриеву обращал внимание и поклонник образов Юлии Тимошенко — Ян Доброносов. Именно он подловил женщину в белом платье и красном пиджаке с оригинальными рукавами.

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