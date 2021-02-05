Наряд Кейт Миддлтон, появившейся в онлайн-эфире, вызвал противоречивую реакцию в сети

Герцогиня Кембриджская, которая недавно записала «первое королевское селфи», приняла участие в очередной онлайн-конференции, дистанционно встретившись учителями одной из школ британского города Дарем в рамках Недели психического здоровья детей.

Для этого мероприятия Кейт Миддлтон, как сообщает издание Daily Mail, выбрала синий твидовый жакет стоимостью 398 фунтов (около 544 долларов) новозеландского бренда Rebecca Taylor. Ранее бережливая мать троих детей уже надевала его во время визита в детскую больницу в феврале 2017 года. Волосы 39-летняя жена принца Уильяма на этот раз собрала в хвост. Из украшений на ней были скромные золотые серьги.

What an inspiring group of teachers!



Although it's Children's Mental Health Week, we need to ensure our teachers are supported as well. @Place2Be have been champions of mental health in schools across the UK & continue to provide support to those in need throughout lockdown. pic.twitter.com/I7Oo0oCBVU — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 4, 2021

Большинство сочли облик Кейт элегантным, классическим и стильным. Однако в сети нашлись и критики. Некоторые модницы в комментариях высказывали мнение, что жакет выглядит неаккуратно — с торчащими нитками и «будто обгрызенными собаками краями рукавов».

«И не формально, и не по-богемному — ни то, ни се», «Будущая королева могла бы выглядеть получше», «Вот что бывает, когда одеваешься в старье», — писали модницы-недоброжелательницы.

На этом им отвечали, что такой «лук» сейчас в моде. И предлагали «заткнуться», поскольку Кейт хороша в любой одежде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон в деловом наряде провела онлайн-встречу в комнате для гостей во дворце королевы.

Фото Twitter/Daily Mail



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