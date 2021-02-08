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Стиль жизни

«Юрчик, еще бы тебе такую»: новая прическа дочери Ткача восхитила его коллегу

11:23 8 февраля 2021
Ткач с женой и дочкой

Бывший участник шоу «Танці з зірками» юморист Юрий Ткач показал свою маленькую дочь Лиззи с новой прической. У малышки десятки афрокосичек с разноцветными ленточками.

Артист пишет, что не знает, как реагировать на брейды.

«Не знаю, как реагировать на новый лук малой. Как вам?», — спросил своих подписчиков Ткач.

Большинство фолловеров прическу Лиззи одобрили, а артист Гарик Бирча с юмором пожелал такой же лук самому Ткачу.

Напомним, недавно Ткач рассказал, как пытался повторить трюки, разученные во время участия в «Танцях з зірками». В интервью «ФАКТАМ» артист признал, что танцевальное шоу помогло найти многих новых друзей.

Фото Instagram/yuriy_tkach

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