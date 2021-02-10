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Стиль жизни

Джемпер «с игрушечными зверюшками» от Louis Vuitton за 8000 долларов нещадно высмеяли в сети

19:54 10 февраля 2021
Модель в джемпере

Французский дом моды Louis Vuitton презентовал новинку, которая не нашла понимания у большинства пользователей сети. Люксовый бренд предлагает джемпер стоимостью более 8000 долларов, неожиданно украшенный нашитыми на него игрушечными куколками и зверюшками, связанными крючком. Вещь изготавливается «исключительно на заказ». Всего на нем насчитывается 14 игрушек — включая жабу, фламинго и панду.

«Это ведь шутка, правда?», «Говорят, ковид влияет на чувство вкуса», «Это самый уродливый свитер в мире. Дизайнер что — слепой?», «Я могу сама сделать такой за десять долларов», «Вот и нашлось применение старым плюшевым мишкам», «Это разве что трехлетний ребенок будет рад надеть», «Пойду куплю несколько игрушек и булавки» — веселились комментаторы.

«Мы понимаем, почему ты выглядишь таким расстроенным», — написал один из них, имея в виду выражение лица парня-модели, демонстрирующего свитер.

Правда, нашлась и по крайней мере одна поклонница этого стиля. «Я в восторге! Такой уникальный. И игрушки под рукой. Никогда не будешь одиноким», — написала женщина.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Девушка купила корректирующее белье от Ким Кардашьян и насмешила сеть превращением в Винни-Пуха.

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