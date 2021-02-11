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Стиль жизни

«Умер от коронавируса»: Рианна закрывает свой бренд Fenty

9:03 11 февраля 2021
Рианна

Французский производитель предметов роскоши LVMH (Moët Hennessy — Louis Vuitton) объявил, приостанавливает «до лучших времен» работу бренда певицы Рианны Fenty, просуществовавшего менее двух лет. Как сообщает издание New York Post, решение о закрытии бренда было принято совместно с поп-звездой.

Финальная коллекция Fenty, выпускавшего одежду и обувь, вышла в ноябре прошлого года — при сотрудничестве с обувной маркой Amina Muaddi.

Бренд 32-летней Рианны не выдержал испытания пандемией коронавируса. В частности, из-за ограничений в авиасообщении проживающая в Лос-Анджелесе Рианна не могла посещать офис в Париже и фабрики в Италии. Бренд также не приносил такой прибыли, как другие, более успешные бизнес-проекты звезды.

«Умер от ковида», — прокомментировали в соцсетях.

При этом остаются на плаву популярные косметические бренды певицы — Fenty Beauty и Fenty Skin, а также марка нижнего белья Savage X Fenty, продукцию которой Рианна часто рекламирует лично.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Рианна названа самой богатой певицей Великобритании благодаря нижнему белью.

Фото Instagram

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