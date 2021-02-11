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Стиль жизни

Запутавшая зрителей своим внешним видом на «Голосі» Дорофеева сделала признание

14:06 11 февраля 2021
Надя Дорофеева

Известная певица Надя Дорофеева, поразившая поклонников новым имиджем в телешоу «Голос країни», на котором она предстала блондинкой, призналась, что тот образ был «не настоящим».

Напомним, что резко ставшую блондинкой Дорофееву тогда сравнивали с несколькими певицами, в частности, Ириной Аллегровой, Тирой Кароль и Майли Сайрус. А теперь фолловеры интересуются, была ли прическа Нади на шоу настоящей — на этот вопрос она ответила в сториз в Instagram.

«Конечно нет. Хотя я задумываюсь об этом цвете. Что думаете, перекраситься или нет?» — спросила Дорофеева у фолловеров и напомнила им, какой она была на шоу.

Недавно муж Дорофеевой, певец и телеведущий Владимир Дантес, заявил о «разводе». Он пожаловался, что Надя «подсела» на знаменитый сериал Netflix «Бриджертоны», да еще и его заставляет смотреть.

Фото Нади Дорофеевой из социальных сетей.

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