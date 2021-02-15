Невеста заказала у портнихи свадебное платье своей мечты, но результат ее огорошил

Жительница Австралии поделилась в соцсети Facebook своей историей. Как сообщает 7news.com.au, девушка, собирающаяся выйти замуж, нашла в интернете картинку со свадебным платьем своей мечты. Голубое платье струящегося фасона из ткани с эффектом омбре отличалось изящной драпировкой на груди. Наряд вызвалась сшить местная портниха и владелица магазина для новобрачных. Однако она явно переоценила свои способности, да еще и выбрала слишком жесткую ткань. За шесть дней до свадьбы девушка получила готовый продукт, который ее огорошил. Результат она назвала «кошмаром». И опубликовала фотографии в сети.

В последний момент невеста сумела подыскать себе другое, более подходящее для свадьбы платье. «Но у меня в шкафу все еще висит эта катастрофа, напоминающая мне об одном из самых больших источников стресса за все время, включая COVID», — написала австралийка.

Невеста надеется продать платье, если найдется кто-то, что сможет для чего-то использовать ткань, из которой оно сшито.

Часть пользователей сети посочувствовали невесте. «Это не дизайнер. Пятилетний ребенок сделал бы лучше», «Думаю, этой портнихе лучше выбрать себе новую карьеру», «Думаю, слово „портниха“ здесь неуместно», «Выглядит так, будто у невесты травма груди».

Однако не всех впечатлили страдания невесты. «Девочка, извини, но сколько ты заплатила за это платье — семь долларов? Пытаясь скопировать чужой дизайн? Ты заслуживаешь по меньшей мере небольшого беспокойства по этому поводу», «Катастрофа со свадебным платьем не идет ни в какое в сравнение с пандемией ковида. Извини, что не сожалею», — писали в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что джемпер «с игрушечными зверюшками» от Louis Vuitton за 8000 долларов нещадно высмеяли в сети.



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