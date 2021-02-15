Вдова Кернеса похвасталась 27-летним сыном

Оксана Гайсинская, вдова бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, поздравила своего сына с 27-летием. Пост она разместила в Instagram.

«С твоим 27-летием, мой смелый, преданный, ответственный, заботливый и сильный духом человек! Ты умеешь дружить, любить, смеяться над собой и принимать сложные решения! Настоящих друзей, здоровья, удачи и свершения всех твоих планов! Люблю тебя! С днем рождения, Родион», — написала Оксана Гайсинская.

В комментариях подписчики присоединяются к поздравлениям и восхищаются тем, как выглядит Родион: «Ничего себе, как вы похожи., и какой мужчина! С Днем Рождения!», «Дорогая у тебя лучший сын, а ты самая любящая и уважающая сына в мире мама! Пусть так будет всегда».

Напомним, Кернес заявлял о Гайсинской, что это не первая его жена, но последняя.

Фото из Instagram Оксаны Гайсинской

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