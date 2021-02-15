Новые тренды в макияже-2021: тенденции удивляют

Новый год всегда приносит новые тренды во всем: в макияже, прическах, одежде, аксессуарах… Чтобы выглядеть стильно, нужно быть в курсе новинок. А их в новом 2021 году будет немало. Несмотря на пандемию, женщины хотят быть красивыми и стильными. Слышать в свой адрес комплименты всегда приятно! Они окрыляют. Ведь даже знаменитый немецкий философ Артур Шопенгауэр писал: «Макияж — это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердце». О новых тенденциях в макияже «ФАКТАМ» рассказала харьковский визажист Елена Шако.

— Главным трендом 2021 года, как и последние пару лет, остается красивый, здоровый нюд, — говорит Елена Шако. — Важно подчеркнуть в макияже естественную красоту. Также одним из ведущих трендов являются матовые smoky eyes в сочетании с сияющей кожей. Они позволяют сделать образ интереснее и ярче.

Главным трендом 2021 года, как и последние пару лет, остается красивый, здоровый нюд

Классика макияжа — стрелки. Они актуальны и в этом году. Используя разный цвет подводки, можно сделать макияж эффектнее и подчеркнуть цвет глаз.

— Чем макияж 2021 года отличается от прошлогоднего?

— На пике популярности — мономакияж. Суть тенденции заключается в том, что вы используете один цвет в разной интенсивности. С помощью одних румян или теней можно сделать весь макияж. В этом году мы уйдем от мягкости в стрелках и перейдем к графике. На пике моды — четкие, острые, необычные формы. В тренде — нижние ресницы «паучьи лапки». Даже в нюдовом макияже они уместны и способны сделать образ интереснее.

В этом году мы уйдем от мягкости в стрелках и перейдем к графике

— Какими должны быть трендовые брови?

— Новый тренд — брови в цвет волос. И не важно блондинка вы или брюнетка.

— Относительно брюнеток и шатенок вопросов не возникает. Но каждая ли блондинка решится на светлые брови?

— Думаю, осмелятся самые креативные. Каждый год законодатели моды бросают нам вызов выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое. Не бойтесь экспериментировать!

Новый тренд – брови в тон волос

— Что мода предлагает для губ?

— Главные тренды — натуральность, эффект «нацелованности» и классическая красная помада.

— Как найти свой цвет красной помады? Ведь это задача не из простых.

— Таковым является идеальный красный — на холодной основе. Он отлично «отбеливает» зубы и делает улыбку голливудской. Как проверить насколько «холодная» помада? Стоит нанести ее на руку и растереть пальцем. Если помада в растертом виде дает красно-синий оттенок, это и есть та помада, о которой мы говорим. Красный с рыжиной подходит далеко не всем и часто смотрится неэстетично.

— Многие предпочитают помаде блеск для губ. Какую текстуру предпочесть?

— Очень модным сейчас считается блеск с микроблестками. Беспроигрышный вариант — классический прозрачный блеск.

— Всегда важно быть в курсе антитрендов. Что сегодня немодно?

— Антитрендами 2021 года являются четкие графичные брови и контур губ другого оттенка, нежели помада.

— Какой макияж добавляет годы, а какой может уменьшить возраст?

— Для свежести образа стоит добавить немного румян и хайлайтера. И еще: чем «легче» ваши брови, тем свежее ваш вид.

— Атрибутом новых реалий стала маска. Без нее теперь практически никуда. Что нужно учитывать теперь в макияже в связи с ношением маски?

— Не используйте тональную основу. Для коррекции недочетов кожи применяйте консилер. При ношении маски происходит парниковый эффект, и тональный крем провоцирует раздражение и высыпания на коже. Когда вы пришли домой, заканчивайте очищение тоником, чтобы успокоить ее.

— Непростая задача — найти свой цвет румян. Как это сделать?

— Безошибочный вариант — нежно-розовые румяна с сиянием. Важно не переборщить с интенсивностью нанесения, чтобы не выглядеть карикатурно. Мера — то, что очень важно в макияже.

— Сейчас огромный выбор туши для ресниц. От ассортимента можно просто растеряться. Какую тушь предпочесть?

— Смотря какого эффекта вы хотите достичь — будет это удлинение или же объем. Эффект зависит не только от продукта, но и от щеточки. Натуральные щетки больше дают разделения и объема, а силиконовые способствуют удлинению ресниц.

— Как выбрать карандаш для глаз?

— Я как профессионал отдаю предпочтения гелевым карандашам или же каялам —контурным мягким карандашам. Они удобны в использовании и обеспечивают самый лучший эффект.

— Какие советы по макияжу вы дадите обладательницам челок?

— Я бы отдала предпочтение легкому макияжу глаз и более интенсивному губ .

— Сегодня популярно делать снимки для соцсетей. Макияж для фото имеет какие-то особенности, которые необходимо учитывать?

— Он должен быть ярче. Из-за использования яркого освещения и особенностей оптики макияж смотрится более тускло, чем в действительности. Если вы хотите, чтобы ваша сьемка прошла успешно, обратитесь к профессионалу. Если же намерены обойтись своими силами, учитывайте следующее. Используйте плотный тон или же уплотните проблемные зоны консилером. Применяйте хайлайтеры. Сияние кожи дает на фото более естественный вид. Если на губах красная помада, должен быть идеальный тон лица.

— Какой макияж, с вашей точки зрения, самый необычный?

— Нарядный макияж с использованием блесток и камней Сваровски. Это ярко и необычно!

На пике популярности – мономакияж. Дополнив его камнями Сваровски, получите нарядный вариант

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Желаю вам всегда оставаться в курсе новых тенденций и при этом не терять себя. Будьте здоровы и счастливы!

Елена Шако: «Желаю вам всегда оставаться в курсе новых тенденций и при этом не терять себя»

Фото из альбома Елены Шако

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