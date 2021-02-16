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Стиль жизни

«Ужас! Вон дверь»: Мишина выгнала изменившего стиль Эллерта

10:10 16 февраля 2021
эллерт мишина

Бывшая «Холостячка» Ксения Мишина забраковала новый стиль своего избранника. Специально для любимой Александр Эллерт сходил в барбершоп и сменил прическу на нечто, напоминающее ирокез, а щетину превратил в аккуратную рэперскую бородку. Этот новаторский псевдосредиземноморский стиль Мишина не оценила и потребовала вернуть все, как было.

«Это прикол? Саша, вон там дверь. Иди к своему барбершоперу, чтобы он убирал этот ужас», — возмущалась Мишина, увидев Александра.

Эллерт в свою очередь пригрозил, что к старости отрастит усы и бакенбарды, а вместо короткой стрижки будет носить длинные седые волосы в духе пожилого рокера.

Напомним, ранее Мишина и Эллерт воспользовались компьютерной программой и создали портреты своих будущих детей.

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