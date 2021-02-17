Эллерт после взбучки от Мишиной избавился от бородки

Победитель шоу «Холостячка» Александр Эллерт, изменивший свой внешний вид, нарвался на критику своей возлюбленной Ксении Мишиной и решил исправить ситуацию.

В сторис своего Instagram-аккаунта Эллерт показал себя уже без ирокеза и рэперской бородки.

Ранее Мишина не оценила новый лук любимого и потребовала вернуть все, как было. Она отослала Александра барбершоперу, чтобы тот «убрал этот ужас».

Напомним, избранник «холостячки» Александр Эллерт занимается спортом и пребывает в прекрасной физической форме. Недавно он продемонстрировал это во время отдыха в Доминикане.

Фото Instagram/ellert_a

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