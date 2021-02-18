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Стиль жизни

Вдова Кернеса одела собаку как священника

13:27 18 февраля 2021
Оксана Гайсинская с собакой

Вдова мэра Харькова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская «побаловала» домашнего любимца одеждой из модного магазина для животных.

В сториз в Instagram она показала собаку в черной «сутане» и высокой шапке. Комплект был приобретен в магазине, обещающем клиентам «индивидуальный пошив по замерам любимца» любой породы.

У Геннадия Кернеса было много собак. Одну из них он называл любимой. Похоже, что именно этому псу по кличке Принц и досталась обновка.

 

Недавно Оксана Гайсинская выложила в соцсети ролик, посвященный ее умершему супругу. На видео еще молодой и здоровый Кернес говорит о супруге, что она его не первая жена, но точно последняя.

На днях ее сыну Родиону Гайсинскому исполнилось 27 лет. Вдова мэра Харькова назвала его «смелым, преданным, ответственным, заботливым и сильным духом человеком».

Фото со странички Оксаны Гайскинской в социальных сетях.

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