Юлия Тимошенко восхитила «белым» стилем
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко привлекла внимание фотокорреспондента Яна Доброносова белым нарядом. В частности, он обратил внимание на воротник-стойку с пайетками.
«Юлия Владимировна о тарифах. Важно», — пишет Ян Доброносов на своей страничке в соцсетях, размещая видео с выступающей на трибуне Тимошенко.
Впрочем, многих комментаторов привлек как раз стиль Тимошенко. Хотя о политике они тоже не забывали: «Мерілін Монро UA», «О, даааа… Рассказывать об обнищании народа в бриллиантах», «Греет шею, простудила», «Отличные бриллианты», «Ей бы на подиум» и «Как там говорил Кучма: «И только одна Юля в белом».
Также Ян Доброносов снял крупным планом несколько элементов одежды Тимошенко.
Юлия Тимошенко не в первый раз привлекает внимание фотокорреспондента своим нарядом. Недавно Ян Доброносов сфотографировал ее в платье, с которым Юлия Владимировна надела широкий пояс, напоминающий военный.
Фото со странички Юлии Тимошенко в соцсетях.420
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