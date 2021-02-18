Юлия Тимошенко восхитила «белым» стилем

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко привлекла внимание фотокорреспондента Яна Доброносова белым нарядом. В частности, он обратил внимание на воротник-стойку с пайетками.

«Юлия Владимировна о тарифах. Важно», — пишет Ян Доброносов на своей страничке в соцсетях, размещая видео с выступающей на трибуне Тимошенко.

Впрочем, многих комментаторов привлек как раз стиль Тимошенко. Хотя о политике они тоже не забывали: «Мерілін Монро UA», «О, даааа… Рассказывать об обнищании народа в бриллиантах», «Греет шею, простудила», «Отличные бриллианты», «Ей бы на подиум» и «Как там говорил Кучма: «И только одна Юля в белом».

Также Ян Доброносов снял крупным планом несколько элементов одежды Тимошенко.

Юлия Тимошенко не в первый раз привлекает внимание фотокорреспондента своим нарядом. Недавно Ян Доброносов сфотографировал ее в платье, с которым Юлия Владимировна надела широкий пояс, напоминающий военный.

Фото со странички Юлии Тимошенко в соцсетях.

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