27.76 / 27.97 33.40 / 33.77
Киев: -11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

«Собирала полгода»: Леся Никитюк похвасталась туфлями

9:35 19 февраля 2021
Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась «дорогущей» обувью, на которую она долго собирала деньги.

Видео, на котором телеведущая демонстрирует новые туфли, она выложила в сториз с Instagram.

«Туфли называются „собирала на них полгода“. И еще полгода буду на них смотреть. Дорогущие, зараза, но такие классные», — хвастается Леся Никитюк.

Ранее Леся Никитюк показала, чем сможет зарабатывать на жизнь в случае «смерти телевидения». Так, телеведущая готова «за дорого» работать мастером маникюра — образцом своей работы она поделилась с подписчиками в соцсетях.

А еще телеведущая заявляла, что пишет книгу, в которых планирует рассказать о «сумасшедших событиях», которые происходили с ней. Название для первого бестселлера Леся уже придумала — «Кровавый автограф».

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

507

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
марув

«Совсем порнухой несет»: Maruv шокировала поклонников откровенным видео

Потап

«Разное бывает у меня в машине, но такое…» Потап показал неожиданного «пассажира»

порывай людмила

Изменения впечатляют: мать Наташи Королевой показала раритетное фото семьи

Винник

Язык Олега Винника в интервью Гордону вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер