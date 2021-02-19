«Собирала полгода»: Леся Никитюк похвасталась туфлями

Телеведущая Леся Никитюк похвасталась «дорогущей» обувью, на которую она долго собирала деньги.

Видео, на котором телеведущая демонстрирует новые туфли, она выложила в сториз с Instagram.

«Туфли называются „собирала на них полгода“. И еще полгода буду на них смотреть. Дорогущие, зараза, но такие классные», — хвастается Леся Никитюк.

Ранее Леся Никитюк показала, чем сможет зарабатывать на жизнь в случае «смерти телевидения». Так, телеведущая готова «за дорого» работать мастером маникюра — образцом своей работы она поделилась с подписчиками в соцсетях.

А еще телеведущая заявляла, что пишет книгу, в которых планирует рассказать о «сумасшедших событиях», которые происходили с ней. Название для первого бестселлера Леся уже придумала — «Кровавый автограф».

Фото Леси Никитюк из социальных сетей.

507

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter