27.78 / 27.98 33.48 / 33.88
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко осмелилась предстать без макияжа

9:35 22 февраля 2021
ольга куриленко

Актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда в фильме «Квант милосердия», показала, как выглядит а-ля натюрель — без макияжа и без краски на волосах. В 41 год у Ольги очень свежая и гладкая кожа лица, нет заметных мимических морщин. Настоящий цвет волос Куриленко — светло-каштановый.

Актрису засыпали комплиментами за природную, а не наносную красоту.

Ольга сняла более чем в тридцати фильмах и ради роли неоднократно меняла цвет волос, перевоплощаясь из шатенки в яркую брюнетку и обратно. Также актриса экспериментировала с рыжими локонами и с вишневыми оттенками.

Ранее Куриленко показала, какие стрижки научилась делать сама себе на карантине. В кино последней работой Ольги стала детективная драма «Переводчики».

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

Пугачева с дочерью

«Девчули зажигают»: Лиза Галкина и Алла Пугачева весело сплясали под Mambo Italiano

шоу

Слезы Андрея Данилко и обида Насти Каменских: все подробности пятого эфира «Маски»

соседов

«Настроил тут своих замков»: скандальный Соседов обрушился с критикой на заработки Максима Галкина

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер