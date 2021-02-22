«Девушка Бонда» Ольга Куриленко осмелилась предстать без макияжа

Актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда в фильме «Квант милосердия», показала, как выглядит а-ля натюрель — без макияжа и без краски на волосах. В 41 год у Ольги очень свежая и гладкая кожа лица, нет заметных мимических морщин. Настоящий цвет волос Куриленко — светло-каштановый.

Актрису засыпали комплиментами за природную, а не наносную красоту.

Ольга сняла более чем в тридцати фильмах и ради роли неоднократно меняла цвет волос, перевоплощаясь из шатенки в яркую брюнетку и обратно. Также актриса экспериментировала с рыжими локонами и с вишневыми оттенками.

Ранее Куриленко показала, какие стрижки научилась делать сама себе на карантине. В кино последней работой Ольги стала детективная драма «Переводчики».

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