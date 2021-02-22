«Обалдеть, Настю совсем не узнать»: Каменских поразила сменой образа

Певица Настя Каменских, ставшая одним из детективов шоу «Маска», кардинально изменила имидж, удивив фолловеров.

Она выложила в Instagram фото с новой прической — буйные Настины кудри сменила аккуратная стрижка. Для эфира певица выбрала стильный черно-белый костюм и высокие сапоги.

Поклонники оценили новый «лук» Насти Каменской.

Эксклюзивный материал о пятом эпизоде детектив-шоу «Маска», в котором свои таланты продемонстрировали яркое Солнце, романтический Дракон, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, эпатажный Сом и романтическая Роза, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Недавно Настя Каменских рассказала о самом запомнившемся ей Дне Святого Валентина. Она призналась, что долго тянула с переездом в новый дом, не желая расставаться с местом, где она росла с детства. Но как-то накануне Дня всех влюбленных Потап заявил, что приезжает грузовик и они переезжают. Так что День всех влюбленных они встречали уже в новом доме.

Фото Насти Каменских из социальных сетей.

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