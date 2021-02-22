27.81 / 28.01 33.50 / 33.89
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Носящий Rolex рэпер Kyivstoner пожаловался на безденежье

11:38 22 февраля 2021
рэпер

Рэпер и видеоблогер Kyivstoner (Альберт Васильев) решил посоветоваться с подписчиками в Instagram по поводу зимнего стиля. Как оказалось, обладание часами Rolex — совсем не признак стабильных доходов. Рэпер, ведущий собственное шоу на YouTube, жалуется на прозябание и невозможность купить сразу две понравившиеся зимние куртки.

Откровения по поводу истинного финансового положения музыканта прозвучали в диалоге с певцом Наваи Бакировым:

Напомним, ранее Kyivstoner появился в эпатажном видеоролике Maruv и в совместном клипе с Alyona Alyona. В 2016—2017 годах Альберта Васильева знали как участника группы «Грибы», откуда музыкант ушел ради сольной карьеры.

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Оля Полякова

В квартире Поляковой рухнул потолок

Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

яна глущенко

«Из одежды на мне были только трусики»: актриса «Дизель Студио» рассказала, как пародировала Кароль 12 лет назад

тодоренко

«Занимаешь чужое место»: Тодоренко на шоу «Маска» разозлила зрителей

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер