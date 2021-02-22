Носящий Rolex рэпер Kyivstoner пожаловался на безденежье

Рэпер и видеоблогер Kyivstoner (Альберт Васильев) решил посоветоваться с подписчиками в Instagram по поводу зимнего стиля. Как оказалось, обладание часами Rolex — совсем не признак стабильных доходов. Рэпер, ведущий собственное шоу на YouTube, жалуется на прозябание и невозможность купить сразу две понравившиеся зимние куртки.

Откровения по поводу истинного финансового положения музыканта прозвучали в диалоге с певцом Наваи Бакировым:

Напомним, ранее Kyivstoner появился в эпатажном видеоролике Maruv и в совместном клипе с Alyona Alyona. В 2016—2017 годах Альберта Васильева знали как участника группы «Грибы», откуда музыкант ушел ради сольной карьеры.



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