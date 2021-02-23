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Стиль жизни

Эффект накладных ресниц: пользовательница TikTok показала, «как правильно пользоваться тушью»

7:32 23 февраля 2021
Женщина с накрашенными ресницами

Пользовательница соцсети TikTok Тейлор Триплер под ником slaybytay поделилась секретом нанесения туши. По словам женщины, такой метод дает эффект накладных ресниц. А все потому, что она применяет нетрадиционный подход. Тейлор заявила: «Вы все, ребята, наносите тушь неправильно».
По ее словам, для начала надо не двигать щеточкой во флаконе туда-сюда, а как бы вычерпывать тушь из флакона.

Затем, чтобы нанести тушь, щеточку нужно держать вертикально и двигать ею вправо и влево — стараясь, чтобы ресницы были покрыты краской полностью — от корней до кончиков. И лишь потом щеточку можно расположить горизонтально и совершить ею несколько движений вверх — как обычно. Потом нужно подождать, пока тушь полностью подсохнет и удалить ее следы с век.

Видео набрало сотни тысяч просмотров. Некоторые называли это «революцией в макияже» и утверждали, что такой метод творит чудеса. «Супер!», «Мои ресницы выглядят фантастически», «У меня есть диплом косметолога. Вы правы, именно таким образом и нужно наносить тушь. Многие люди так не делают», — писали в комментариях.

А кто-то жаловался, что едва не выколол себе при этом глаз. И вообще чувствовал себя некомфортно. А тушь на ресницах слипалась комками.


Ранее «ФАКТЫ» писали — Новые тренды в макияже-2021: тенденции удивляют.

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